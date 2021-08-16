أسباب تأديبية تبعد مهاجم «ميلان» من قائمة كرواتيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 10:00 مساء
أنتي ريبيتش، مهاجم «ميلان». (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المدير الفني لكرواتيا، زلاتكو داليتش، قائمة منتخب بلاده التي تستعد لخوض مباريات نارية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقرر داليتش استبعاد أنتي ريبيتش، مهاجم «ميلان»، من القائمة، في قرار جاء لمعاقبة اللاعب بسبب الانتقادات التي وجهها لمدربه في الفترة الأخيرة.

فيما قرر مدرب المنتخب الكرواتي ضم مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريسيتش من «إنتر»، وماريو بازاليتش من «أتالانتا».

يذكر أن ريبيتش شارك كأساسي في 3 من 4 مباريات خاضها المنتخب الكرواتي خلال بطولة «يورو 2020» الأخيرة، التي خرج فيها الكروات من دور الستة عشر بعد الخسارة أمام إسبانيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش، سلوغا، إيفوسيتش.

خط الدفاع: فيدا، لوفرين، باريسيتش، كاليتا كار، يورانوفيتش، أوريموفيتش، غافرديول، سكوريتش، سوسا.

خط الوسط: مودريتش، كوفاسيتش، بروزوفيتش، بازاليتش، فلاسيتش، مورو، إيفانوشيك.

خط الهجوم: بيريسيتش، كرامريتش، كولاك، بوديمير، ليفايا، أورشيتش.

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