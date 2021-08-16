مؤتمر لابورتا يفجر الأكاذيب في «برشلونة».. والخسائر المالية تقدر بـ481 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 05:23 مساء
جوان لابورتا. (إنترنت)

اعترف رئيس نادي «برشلونة»، جوان لابورتا، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الإثنين، أن «برشلونة» تكبد خسائر تقدر بـ481 مليون يورو، قُدمت بالفعل إلى رابطة «الليغا»، وأن تأثير فيروس «كورونا المستجد» على خسائر النادي تقدر بـ91 مليون يورو.

وأعلن لابورتا أن «برشلونة» لديه صافي ثروة سالبة تقدر بـ451 مليون يورو، إلى جانب ذلك لديهم «فاتورة رواتب تمثل 103% من إجمالي إيرادات النادي، وهي تمثل من 20 إلى 25% أكثر من منافسينا»، كما اعترف لابورتا بأنهم «واجهوا وضعًا صعبًا لإعادة التفاوض بشأن عقود لاعبي كرة القدم، وأنه كانت توجد طريقة عمل تجاوزت الضوابط الداخلية»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الإسبانية».

وعقد رئيس نادي «برشلونة»، جوان لابورتا، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الإثنين، ورد على خطاب رئيس النادي السابق قائلًا: «تلقيت خطابًا من الرئيس السابق بارتوميو، لقد أراد نشر الخطاب علانية، وهذا أمر أحترمه».

وأضاف لابورتا: «بعد قراءة الخطاب بعناية، وجدته مليئًا بالأكاذيب، وبه جهد وافر لتبرير طريقة إدارة لا يمكن تبريرها. إنها سنة مالية يائسة يستغلها في لحظة يعاني فيها نادي برشلونة اضطرابًا. الجميع يعلم أننا وافقنا على الحسابات لأسباب فنية ومن أجل عدم شل نشاط النادي، ولكن هذه الموافقة لا تصادق على الفترة من 2019 إلى 2020».

وتابع لابورتا: «قلت من قبل، بالفعل إنه إن كان الإجراء اللازم مستمد من المسؤوليات المدنية فإننا سنقوم بذلك، كما أنني لا أشارك الحسابات التي أقوم بها. يقولون إنهم غير مسؤولين عن السنة المالية 2020-2021، وهم مسؤولون حتى مارس 2021، الحسابات التي أُغلقت هي مسؤولية الإدارة السابقة، لقد اختبرت هذا في الماضي، إنهم يكررون كذبة. في النادي إذا كررت كذبة فإنها تصبح حقيقة، الرئيس السابق يصر على أن إدارتي كانت لها نتائج سلبية، بينما أثبتت المحكمة عدم صحة هذا».

أما بالنسبة إلى «كامب نو» فقال: «كامب نو كان يحتاج إلى أعمال عاجلة بسبب حالة الملعب، لم نكن نضمن سلامة الجماهير».

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