منتخب ليبيا يترقب الوديات في معسكر أزميت التركي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 16 أغسطس 2021, 05:18 مساء
تدريبات منتخب ليبيا في معسكر تركيا. (خاص - بوابة الوسط)


يواصل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم تدريباته في مدينة أزميت التركية، التي تبعد عن أسطنبول 120 كيلومترًا، وهي منطقة جبلية متميزة باردة حاليًا، متوفر فيها كل مقومات نجاح المعسكرات من إقامة وملاعب وأحواض سباحة وصالات اللياقة البدنية.

يتدرب المنتخب على فترتين صباحية ومسائية بتواجد 26 رياضيًّا، ويستمر لمدة أسبوعين تتخلله على الأقل مباراتان وديتان، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «بوابة الوسط» من البعثة هناك، ولم يتم تحديد موعد أو الاتفاق الرسمي على إقامة مباريات ودية.

وسوف يلتحق المحترفون ابتداءً من غدٍ الثلاثاء، وهم حمدو الهوني ومحمد الطبال ومحمد صوله ومؤيد اللافي ومحمد منير وسند الورفلي.

وسيستمر المعسكر حتى 28 أغسطس الجاري والذهاب مباشرة إلى بنغازي لإجراء أول لقاء للمنتخب في التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة في قطر مع المنتخب الغابوني، في الأول من سبتمبر، وبعد هذه المباراة ستغادر بعثة المنتخب الوطني إلى لواندا لملاقاة منتخب أنغولا في السابع من سبتمبر.

تدريبات منتخب ليبيا في معسكر تركيا. (خاص - بوابة الوسط)
تدريبات منتخب ليبيا في معسكر تركيا. (خاص - بوابة الوسط)
تدريبات منتخب ليبيا في معسكر تركيا. (خاص - بوابة الوسط)
تدريبات منتخب ليبيا في معسكر تركيا. (خاص - بوابة الوسط)
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