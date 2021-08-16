كورتوا مدريدي حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 04:33 مساء
تيبو كورتوا عقب تجديد عقده مع ريال مدريد. (إنترنت)

جدد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، اليوم الإثنين، عقده مع ناديه ريال مدريد حتى 30 يونيو 2026، وكان كورتوا (29 عاماً) انضم لصفوف الريال في 2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

وبهذا سيواصل كورتوا ارتباطه لنهاية مشواره على الأرجح بالنادي «الملكي» بعدما أصبح لاعباً لا غنى عنه لحراسة عرين الريال وأحد دعائم الفريق الأساسية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان الحارس البلجيكي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 بعد نهاية منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، حيث خاض مع الريال 100 مباراة بالدوري الإسباني و24 مباراة في دوري أبطال أوروبا و3 مباريات في كأس السوبر الإسباني ومباراتين بكأس العالم للأندية ومباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا.

نجح حارس مرمى منتخب بلجيكا في الفوز بلقب الدوري الإسباني مرة ولقب كأس السوبر الإسباني مرة، ولقب كأس العالم للأندية في مناسبة واحدة مع ريال مدريد، والتحق كورتوا بصفوف الريال قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، كما سبق له اللعب في صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وشارك مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة، حيث ودع منتخب بلجيكا البطولة من دور الثمانية على يد المنتخب الإيطالي.

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