برباعية سوسيداد.. هل برشلونة بات في مأمن بعد ميسي؟

مباراة برشلونة و ريال سوسيداد. (إنترنت)

حقق فريق برشلونة فوزاً غالياً على ضيفه ريال سوسيداد (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني «الليغا»، وهتفت جماهير النادي الكتالوني باسم ليونيل ميسي في الدقيقة 10، في إشارة لرقم قميص النجم الأرجنتيني المميز مع النادي، ليبقى السؤال، هل باتت الجماهير مطمئنة على برشلونة في غياب ميسي؟.

انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين، حيث سجل المدافع جيرارد بيكيه من ضربة رأس في الدقيقة 19، إثر عرضية من الهولندي ممفيس ديباي من ركلة حرة مباشرة، وأضاف المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 45 من ضربة رأس أخرى.

في الشوط الثاني، سجّل برايثوايت الهدف الشخصي الثاني والثالث للبارسا في الدقيقة 59، بعد أن تابع عرضية جوردي ألبا الرائعة التي ارتدت من حارس سوسييداد، ليسددها مباشرة في المرمى، وتمكن سوسييداد من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق جولين لوبيتي، من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، فيما أحرز ميكيل أويارزابال الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة، وذلك في الدقيقتين 82 و85.

واستطاع البديل سيرجي روبرتو تسجيل هدف برشلونة الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، مستغلاً عرضية برايثويت، وسيطر برشلونة على معظم مجريات أحداث المباراة، بفضل تحركات الثنائي أنطوان غريزمان، وممفيس ديباي، فيما عانى ريال سوسييداد من كثرة الغيابات، وأبرزها السويدي ألكسندر إيساك.

مباراة برشلونة و ريال سوسيداد. (إنترنت)

مباراة برشلونة و ريال سوسيداد. (إنترنت)