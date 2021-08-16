اعترافات غوارديولا بعد الهزيمة في افتتاح الدوري الإنجليزي

بيب غوارديولا. (إنترنت)

اعترف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بأن فريقه لم يتحل بفاعلية كافية خلال الهزيمة (0-1) من توتنهام هوتسبير، في بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه سعيد بالخيارات الهجومية في تشكيلته، حيث تعرض سيتي لهزيمة مفاجئة بهدف سون هيونغ مين في الشوط الثاني، بعد عرض دون المستوى لحامل اللقب.

وخسر سيتي وغوارديولا بذلك كل المواجهات الأربعة ضد توتنهام في استاده الجديد، دون تسجيل أي هدف، منها ثلاث مباريات في الدوري الممتاز، وقال المدرب الإسباني: «بشكل عام أظهرنا روحاً جيدة وتصميماً ووصلنا للثلث الأخير بالملعب عدة مرات، لكننا لم نتحل بفاعلية كافية، سجل سون وخسرنا، لدينا نفس لاعبي الموسم الماضي، لذا أنا سعيد بوجود نفس اللاعبين الذين سجلوا الكثير من الأهداف، ونحن بارعون بما يكفي لصنع فرص وتسجيل أهداف وسنفعل ذلك».

وأضاف: «واجهنا كثيراً موقف لاعب ضد لاعب لكن في النهاية لم نتمكن من المراوغة أو التسديد والتسجيل لكن الطريقة التي بدأنا بها تظهر لي صمود الفريق»، وسيستضيف فريق غوارديولا نوريتش سيتي، السبت المقبل، في الأسبوع الثاني من منافسات الموسم الجديد.

وخسر فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه توتنهام بهدف، في المواجهة القوية التي أقيمت أمس الأحد، في استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، أحرزه سون هيونغ مين في الدقيقة 55 من زمن المباراة، لينجح النجم الكوري الجنوبى في تخطي محمد صلاح، في قائمة الأكثر تسجيلاً على مانشستر سيتي في عهد المدرب الإسباني بيب غوارديولا برصيد 7 أهداف.