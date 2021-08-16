فيدرير يغيب عن بطولة سنسيناتي للماسترز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 12:49 مساء
السويسري روجيه فيدرر. (فرانس برس)

تنطلق، اليوم الإثنين، بطولة سنسيناتي للماسترز، وسط غياب أحد أفضل لاعبي التنس في العالم، وأحد المفضلين لدى الجماهير، السويسري روجيه فيدرير، الذي أكد عبر مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيغيب كذلك عن بطولة الولايات المتحدة الأميركية للتنس بعدما نصحه الأطباء بإجراء جراحة أخرى في ركبته اليمنى.

وأوضح فيدرير، الذي أكمل عامه الـ40 في أغسطس الجاري، في مقطع الفيديو الذي نشره الأحد، أنه اتخذ القرار الأفضل بإجراء جراحة أخرى في ركبته اليمنى، ومواصلة غيابه عن الملاعب لبضعة أشهر، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الإسبانية».

وأكد فيدرير أن الجراحة الجديدة التي سيجريها في ركبته ستترك له شعاعاً من الأمل بعودته إلى المنافسة على أعلى مستوى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القوات الأميركية بمطار كابل تطلق النار في الهواء لإيقاف حشود اجتاحت المدرج
دولى
الخارجية الأميركية تعلن إنزال العلم في السفارة بكابل.. و«الدفاع» تعلن تأمين ...
دولى
مقاتلون من طالبان يحتفلون بـ«النصر» في القصر الرئاسي في كابل
دولى
الرئيس الأفغاني بعد فراره: «طالبان انتصرت»
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
«الأرصاد»: رطوبة مرتفعة نسبيا خلال اليومين المقبلين
ليبيا
فرنسا: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي للأسبوع الخامس
دولى
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
بلاغ إلى النائب العام من «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«فرانس برس» ترصد محنة مراهق أفغاني جندته «طالبان» رغما عنه
دولى
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ناسا» تستعد لزيارة «كويكب الذهب» في صيف 2022.. يكفي لتحويل سكان الأرض لأثرياء