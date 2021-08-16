فيدرير يغيب عن بطولة سنسيناتي للماسترز

السويسري روجيه فيدرر. (فرانس برس)

تنطلق، اليوم الإثنين، بطولة سنسيناتي للماسترز، وسط غياب أحد أفضل لاعبي التنس في العالم، وأحد المفضلين لدى الجماهير، السويسري روجيه فيدرير، الذي أكد عبر مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيغيب كذلك عن بطولة الولايات المتحدة الأميركية للتنس بعدما نصحه الأطباء بإجراء جراحة أخرى في ركبته اليمنى.

وأوضح فيدرير، الذي أكمل عامه الـ40 في أغسطس الجاري، في مقطع الفيديو الذي نشره الأحد، أنه اتخذ القرار الأفضل بإجراء جراحة أخرى في ركبته اليمنى، ومواصلة غيابه عن الملاعب لبضعة أشهر، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الإسبانية».

وأكد فيدرير أن الجراحة الجديدة التي سيجريها في ركبته ستترك له شعاعاً من الأمل بعودته إلى المنافسة على أعلى مستوى.