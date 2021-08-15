إنتر ميلان يضم الثنائي دجيكو ودمفريس لملء مكان لوكاكو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 06:55 مساء
دجيكو. (إنترنت)

أعلن إنتر ميلان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، التعاقد مع المهاجم المخضرم إيدن دجيكو من روما والهولندي الدولي دينزل دمفريس، وسيحاول دجيكو (35 عامًا) تعويض رحيل روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى تشيلسي في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (135.16 مليون دولار) الخميس الماضي، ووقَّع على عقد لعامين.

وسيرتبط الهولندي دمفريس، الذي سجَّل هدفين لهولندا في بطولة أوروبا 2020، بعقد حتى يونيو 2025 قادمًا من إيندهوفن، وتعاقد إنتر بذلك مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث ضم التركي هاكان شالهان أوغلو من ميلان في انتقال مجاني، بحسب ما ذكرته «رويترز».

ووصل البوسني دجيكو إلى ميلان بعد خمس سنوات في روما، حيث سجَّل هناك 119 هدفًا في 260 مباراة في كل المسابقات، وأصبح ثالث هدافي النادي خلف فرانشيسكو توتي (307 أهداف) وروبرتو بروتسو (138)، وفي الواقع فقد سجل دجيكو مع إنتر في فوز ودي أمام دينامو كييف، قبل الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة.

دمفريس. (إنترنت)
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