الدوري البرازيلي ملاذ المخضرم دييغو كوستا عبر أتلتيكو مينيرو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 06:40 مساء
دييغو كوستا. (إنترنت)

أعلن أتلتيكو مينيرو، متصدر الدوري البرازيلي لكرة القدم، ضم مهاجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق دييغو كوستا، ليعود إلى الملاعب بعد غياب ثمانية أشهر، ولم يرتبط كوستا بأي نادٍ منذ ديسمبر الماضي، عقب رحيله عن أتلتيكو مدريد، بعدما وافق بطل إسبانيا على طلب المهاجم البرازيلي المولد على فسخ عقده.

وكانت هذه ثاني فترة لكوستا مع أتلتيكو مدريد بعد أن لعب ضمن صفوفه سابقًا في الفترة من 2010-2014، ففي موسم 2013-2014، قاد كوستا (32 عامًا) أتلتيكو للفوز بالدوري الإسباني بعد أن سجل 27 هدفًا، كما ساعده على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الهزيمة (1-4) أمام ريال مدريد عقب وقت إضافي، بحسب ما نقلته «رويترز».

وانضم كوستا إلى تشيلسي في 2014 وترك بصمة فورية، وقاد النادي اللندني للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2014-2015 و2016-2017 بعد أن سجل 20 هدفًا في كل موسم، وعاد لأتلتيكو مدريد في يناير 2018، لكن الإصابات قللت من مشاركاته الأساسية إلى 43 مباراة فقط في الدوري الإسباني على مدى ثلاثة أعوام وسجل 12 هدفًا، وازداد موقفه صعوبة بالتعاقد مع جواو فيلكس ولويس سواريز.

وانضم المهاجم إلى أتلتيكو مينيرو الذي هزم بالميراس صاحب المركز الثاني (2-0) أمس السبت، ليبتعد بخمس نقاط في صدارة الدوري البرازيلي.

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