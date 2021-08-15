حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة

حفيد محمد علي كلاي. (إنترنت)

فاز حفيد أسطورة الملاكمة الأميركي محمد علي كلاي بطل العالم الأسبق في وزن الثقيل، نيكو علي والش، على منافسه جوردان ويكس بالضربة القاضية الفنية، في أول مباراة يخوضها على مستوى ملاكمة المحترفين في ولاية أوكلاهوما الأميركية.

ونيكو علي (21 عامًا) هو ابن روبرت والش ورشيدة علي والش، ابنة محمد علي، وقد وقَّع عقد الاحتراف الأول في يونيو الماضي، وأسقط نيكو علي منافسه ويكس في منتصف الجولة الأولى من المباراة قبل أن يوقف الحكم النزال بعد مرور دقيقة واحدة و49 ثانية من هذه الجولة، بحسب ما نقلته «رويترز».

ونقلت شبكة «إي.إس.بي.إن» التلفزيونية عن الملاكم الصاعد قوله: «بالتأكيد أفكر كثيرًا في جدي وأفتقده، أعتقد أن ويكس وأنا صنعنا بعض التاريخ الليلة».

وتُوفيّ محمد علي صاحب الإنجازات العديدة في يونيو 2016 ووصفه حفيده بأنه «أعظم ملاكم حتى الآن»، وأضاف الملاكم الشاب الذي يحاول السير على خطى جده «هو أعظم ملاكم ظهر حتى الآن وربما أعظم شخص أيضًا».