أنشيلوتي غير راض عن فوز الريال العريض.. ويوجه رسالة خطيرة لإيسكو

أنشيلوتي وإيسكو. (أرشيفية - إنترنت)

بعث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، رسالة خفية إلى لاعب الوسط الإسباني فرانشيسكو إيسكو، بشأن مستقبله مع نادي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولم يشارك إيسكو في مواجهة ريال مدريد الأولى ببطولة الدوري الإسباني أمام نادي ديبورتيفو ألافيس، سواء بشكل أساسي، أو كبديل على مدار الـ90 دقيقة.

وعلى الرغم من مشاركة إيسكو في اللقاء الودي الأخير لنادي ريال مدريد أمام ميلان، قبل انطلاق الموسم في التشكيل الأساسي؛ فإنه خرج تمامًا من حسابات أنشيلوتي في أول لقاء رسمي، وأكدت رسالة أنشيلوتي إلى إيسكو أنه لا ينوي الاعتماد عليه في الموسم الحالي مع ريال مدريد.

الرسالة تضمنت أيضًا أنه لن يكون الخيار البديل الأول له حتى من مقاعد البدلاء، وبالتالي فإن إيسكو عليه أن يبحث عن فرصة للمشاركة خارج ريال مدريد في الموسم الحالي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حال رغب في الحصول على دقائق لعب.

من جانبه، أكد أنشيلوتي، أنه ولاعبيه يريدون لعب مباريات بقوة بالكرة ودون كرة، مشيرًا إلى أن الفريق كان بطيئًا في الشوط الأول من مواجهة ألافيس والتي فاز بها (4-1).

وأوضح أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أن الأمور كان من الممكن أن تسير على نحو أفضل في الشوط الأول، خاصة مع حالة التراخي خلال أول 45 دقيقة، وقال إن الخروج بالكرة من الخلف كان يتسم بالبطء بينما كان يفترض أن يتم بشكل أسرع.

وتابع: «لم نتحل بالشجاعة الكافية للضغط العالي حينما كان بوسعنا فعل ذلك، لأن لدينا مدافعين يتمتعون بالسرعة، لكن هذه أول مباراة وينبغي أن نعمل على ذلك».