تصريحات صادمة لمدرب «تشيلسي»: لسنا منافسين في الدوري الإنجليزي نحن رابع المرشحين

توماس توخيل. (إنترنت)

استبعد المدير الفني لفريق «تشيلسي» الإنجليزي، توماس توخيل، ناديه اللندني من السباق على الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم أنه حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ومرشح قوي على نطاق واسع لأن يكون الفريق الأقرب لمنافسة البطل «مانشستر سيتي» على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكن توخيل أكد أنه بحاجة أولًا لسد الفجوة مع منافسيه.

واستهل «تشيلسي» بطل أوروبا، الذي أضاف كأس السوبر الأوروبية إلى حصيلة ألقابه الأسبوع الماضي، مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بطريقة رائعة وفاز (3-0) بملعبه على «كريستال بالاس»، أمس السبت، حتى رغم غياب الوافد الجديد روميلو لوكاكو، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقال توخيل، الذي تولى قيادة «تشيلسي» في منتصف الموسم الماضي وقاده لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، إن فريقه رابع مرشح للفوز بالدوري، ويجب عليه أولًا سد الفجوة مع «مانشستر سيتي» و«مانشستر يونايتد» و«ليفربول»، وهي الفرق التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى في الموسم الماضي.

ويلتقي «تشيلسي» في مباراته التالية خارج ملعبه مع «آرسنال» يوم 22 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يستعد لمواجهة تحدي «آرسنال» الذي تعرض لخسارة مفاجئة في الافتتاح أمام «برينتفورد»، على ملعب «جريفين بارك» بهدفين.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين بعد مباراة السبت: «لأكون صريحًا تمامًا، أرى أننا رقم أربعة، لا يمكن أن نكون المرشح الأوفر حظًّا في العام المقبل، هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز، بطولة صعبة، الأمر يعود إلينا، نحن نلعب دور الصياد وعلينا سد الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد».

وأضاف: «كانت هذه خطوة أولى جيدة للغاية، ولكن هذا هو الواقع ولا نخجل من أن نقول بصوت مرتفع إننا نحاول أن نكون الأفضل في أي مسابقة نلعبها، لكن الحقيقة هي أننا أتينا من المركز الرابع ولدينا ثلاثة فرق نريد سد الفجوة معها».