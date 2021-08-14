مانشستر يونايتد يكشر عن أنيابه بخماسية و«هاتريك» أمام ليدز

برونو فيرنانديز. (إنترنت)

حقق «مانشستر يونايتد» بداية قوية في مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، وتغلب على «ليدز يونايتد» (5-1)، اليوم السبت.

يأتي هذا ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، ويدين «مانشستر يونايتد» بفضل كبير في الفوز للاعبه برونو فيرنانديز، الذي سجل ثلاثية، وكذلك النجم بول بوغبا الذي صنع 4 من الأهداف الـ5 للفريق.

وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لـ«مانشستر يونايتد» في الدقيقة 31، ثم تعادل ليدز يونايتد في الدقيقة 49، عن طريق لوك إيلنغ.

حسم يونايتد المباراة لصالحه بأربعة أهداف إضافية، سجلها ماسون غرينوود في الدقيقة 52، وفيرنانديز (هدفين)، في الدقيقتين 54 و60، وفريد في الدقيقة 68.