تشيلسي يسقط كريستال بالاس بثلاثية نظيفة

مباراة تشيلسي وكريستال بالاس. (إنترنت)

حقق فريق «تشيلسي» انتصارًا كبيرًا على «كريستال بالاس» 3-0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي، أحرز أهداف فريق «تشيلسي»، ماركو ألونسو من ركلة ثابتة في الدقيقة 27 من عمر أحداث الشوط الأول.

وأضاف الهدف الثاني لصالح «البلوز»، الأميركي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 41، وعزز تشالوباه فوز تشيلسي بهدف ثالث من تسديدة صاروخية بالدقيقة 58.

سيطر فريق «تشيلسي» هجوميًّا على أحداث الشوط الأول بشكل كامل، وسط غياب من كريستال، الذي عجز عن اختراق وسط ملعب «البلوز».