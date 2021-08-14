ليستر سيتي يتخطى ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون. (إنترنت)

حسم فريق ليستر سيتي مواجهة ضيفه ولفرهامبتون، 1-0، ضمن مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي، التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب كينغ باور، وأهدر آداما تراوري فرصة ثمينة لولفرهامبتون.

يأتي هذا قبل أن يتقدم فاردي (34 عامًا) نحو القائم القريب، ليبهج أصحاب الضيافة، ويعوض هدفًا أُلغي في وقت سابق بداعي التسلل، وراوغ ريكاردو بيريرا اثنين من مراقبيه في الجهة اليمنى، ثم مرر كرة عرضية انقض عليها فاردي بعد التفوق على كونور كوادي، ليحولها إلى الزاوية العليا بالمرمى بلمسة مذهلة.

واقترب ليستر من مضاعفة التقدم قبل نهاية الشوط الأول، لكن الحارس جوزيه سا تألق في منع تسديدة لاعب الوسط يوري تيلمانس من دخول المرمى، وحرم تشالار سويونغو الزوار من إدراك التعادل، حين تصدى لمحاولة فرانسيسكو ترينكاو في بداية الشوط الثاني، فيما سدد فاردي كرة خطيرة ضلت طريق الشباك.

وسدد كوادي في الشباك خلال ضغط الزوار لخطف التعادل في الدقيقة 89، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل ليتعرض مدرب ولفرهامبتون الجديد برونو لاغي، لخسارة في بداية مشواره بالدوري الممتاز.