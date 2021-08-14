ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 01:48 مساء
بوكيتينو يتابع ميسي ونيمار في التدريبات. (إنترنت)

يغيب الثنائي الضارب المؤلّف من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار عن تشكيلة باريس سان جيرمان في مباراته المقبلة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، أمام ضيفه ستراسبورغ.

وللمباراة الثانية من الموسم الجديد، لم يستدع المدرب ماوريسيو بوكيتينو لاعبين شاركوا في كأس أوروبا أو كوبا أميركا؛ حيث تعاقد ميسي الثلاثاء الماضي مع سان جيرمان، بعد نهاية رحلة زاخرة مع برشلونة الإسباني، علمًا بأنه واجه نيمار في نهائي كوبا أميركا محرزًا لقبه الأول مع بلاده، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ولم يستهل ابن الرابعة والثلاثين التدريبات مع فريق العاصمة الفرنسية المملوك قطريًا سوى الخميس، وقال بوكيتينو «إن الجهاز الفني سيسير خطوة بخطوة مع المهاجم الأرجنتيني كي يكون في أفضل ظروف حينما يبدأ».

تابع المدرب الأرجنتيني: «كانت فرصة رائعة أن نراه في التدريبات»، كما يغيب عن تشكيلة سان جيرمان الراغب باستعادة اللقب من منافسه «ليل» بطل الدوري الفرنسي في النسخة الأخيرة، البرازيلي ماركينيوس، والأرجنتينيان لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا الذين خاضوا نهائي كوبا أميركا في 10 يوليو، بالإضافة إلى الحارس الجديد جانلويجي جوناروما ولاعب الوسط ماركو فيراتي اللذين خاضا نهائي كأس أوروبا مع إيطاليا وتوجا على حساب إنجلترا.

كما يغيب قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس القادم من ريال مدريد، ولا يتوقع مشاركته قبل فترة التوقف الدولية مطلع سبتمبر المقبل، وكان سان جيرمان فاز في مباراته الأولى على أرض تروا (2-1) بهدفي القادم الجديد المغربي أشرف حكيمي والإيطالي ماورو إيكاردي.

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