آرسنال يسقط في ضربة بداية الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 01:40 مساء
فريق آرسنال عقب الخسارة أمام برينتفورد. (إنترنت)

سقط فريق آرسنال، في ضربة البداية للدوري الإنجليزي أمام برينتفورد، على ملعب جريفين بارك بهدفين، سجَّل الإسباني سيرجي كانوس، أول أهداف الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، في شباك آرسنال؛ حيث أحرز لاعب الوسط صاحب الـ24 عامًا، الهدف في الدقيقة 22، من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل كريستيان نورغارد الهدف الثاني في الدقيقة 73، وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من جانب مشجعي برينتفورد، لأول مرة بعد غياب طويل بسبب أزمة جائحة (كورونا)، حيث غاب عن آرسنال في المباراة، كل من الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، والفرنسي ألكسندر لاكازيت، بالإضافة إلى لاعب الوسط الغاني توماس بارتي.

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