بث مباريات الدوري الإيطالي عبر «يوتيوب» في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 05:21 مساء
لقاء سابق بين يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي. (أرشيفية : الإنترنت)

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنها وافقت على بث بعض مباريات البطولة بصورة مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر موقع «يوتيوب» في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة إلى أي من الشبكات في المنطقة.

وتسعى الرابطة على مدى عدة أشهر لإبرام صفقة لبيع حقوق بث مباريات الدوري المحلي الأول في المواسم الثلاثة المقبلة في المنطقة التي تضم عدة دول من بينها مصر والمغرب ودول الخليج.

وعقب مؤتمر بتقنية الفيديو قالت الرابطة في بيان إنها قررت المضي قدما في إنشاء قناة ناطقة بالعربية عبر منصة «يوتيوب»، مضيفا: «ستبث القناة خمس مباريات في كل جولة من جولات الدوري، وسيقتصر البث على المنطقة المذكورة».

وقالت مصادر قريبة من هذا الشأن إن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر «يوتيوب» لمدة عام وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.

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