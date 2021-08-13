رسميا.. فان دايك يجدد عقدا طويلا مع ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 04:35 مساء
فان دايك يجدد عقدا طويلا مع ليفربول حتى 2025. (حساب ليفربول على تويتر)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، ليضمن بقاءه في ملعب «أنفيلد» خلال السنوات المقبلة.

وقال «الريدز»، في بيان رسمي: «وقع فان دايك، اليوم الجمعة، عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي حتى 2025».

وقال فان دايك، لموقع ليفربول: «توقيع عقد جديد مع الريدز أمر مذهل.. إنه شيء يجب أن أفتخر به، وأنا فخور جدًا به، والأمر كذلك بالنسبة لزوجتي وأولادي ووكلائي».

وأضاف المدافع الهولندي: «سأستمر في العمل بكل قوة، وأتطلع إلى ما سأحققه في المستقبل مع ليفربول.. أنا سعيد جدًا وفخور».

وكان فان دايك قد انضم إلى ليفربول من ساوثهامبتون، في يناير 2018، وسرعان ما أثبت نفسه كلاعب رئيسي في تشكيلة المدرب يورجن كلوب.

وخاض المدافع الهولندي 130 مباراة مع الريدز، وسجل 13 هدفًا، وتوج بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

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