إعفاء 10 فرق من تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 04:20 مساء
كأس دوري أبطال أفريقيا. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إعفاء 10 فرق من خوض منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، الموسم المقبل.

وقرر الكاف إعفاء الفرق التالية من الدور التمهيدي الذي ينطلق 10 سبتمبر: (الأهلي، الزمالك، الترجي التونسي، النجم الساحلي، الوداد، الرجاء، كوريا كوناكري، سيمبا التنزاني، مازيمبي الكونغولي، وصن داونز الجنوب أفريقي).

يذكر أن الكاف قرر السماح لأفضل 12 اتحادا وطنيا بمشاركة فريقين في المسابقات المختلفة، وهم: (مصر ونيجيريا والسودان، وتنزانيا، وجنوب أفريقيان والجزائر، وأنجولان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا، والمغرب، وتونس، وزامبيا).

يذكر أنّ الأهلي المصري هو حامل لقب دوري الأبطال في آخر نسختين، بعدما فاز بها العام 2020، على حساب الزمالك والموسم الماضي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

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