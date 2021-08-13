عودة الدوري الإنجليزي.. مواجهة آرسنال وبرينتفورد تقص شريط الموسم الجديد

المدير الفني لفريق أرسنال أرتيتا. (حساب آرسنال على تويتر)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى افتتاح أقوى الدوريات العالمية الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الجمعة، حيث ستكون ضربة البداية للموسم الجديد (2021 - 2022) بين فريقي آرسنال، وفريق وبرينتفورد، الصاعد حديثًا للبريميرليغ، في التاسعة مساءً على ملعب غريفين بارك بالجولة الأولى.

ويسعى فريق آرسنال، بقيادة مديره الفني أرتيتا، إلى خطف نقاط أول لقاء له في الموسم الجديد، من أجل السير على الطريق الصحيح نحو استعادة «المدفعجية» هيبته في الدوري الإنجليزي عبر المنافسة بقوة على اللقب، في المقابل، يأمل برينتفورد الصاعد حديثًا، التركيز لتحقيق مفاجأة في الظهور الأول من خلال خطف الثلاثة نقاط.

ومن المنتظر أن يشهد الدوري الإنجليزي في نسخته الجديدة منافسات قوية بين الكبار مانشستر سيتي، حامل اللقب، وليفربول، وتشيلسى بطل السوبر الأوروبي، ومانشستر يونايتد.

وشهد الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي تتويج مانشستر سيتي باللقب، متفوقًا على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الذي حل في المركز الثاني.