لوكاكو اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 03:26 مساء
النجم البلجيكي روميلو لوكاكو ينتقل إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي. (أرشيفية : الإنترنت)

أكمل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، انتقاله إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، مقابل 115 مليون يورو، قادماً من إنتر ميلان، في صفقة قياسية أصبحت هي الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وأغلى الراحلين عن الدوري الإيطالي.

وصنف موقع «ترانسفير ماركت» المختص في سوق انتقالات اللاعبين، «لوكاكو» كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بحساب إجمالي قيمة انتقاله بين الأندية التي لعب لها في مسيرته حتى الآن.

وانتقل لوكاكو 6 مرات في مسيرته حتى الآن، بكلفة إجمالية بلغت 327.56 مليون يورو، ليصعد بذلك من المركز الثالث إلى الأول، منفرداً بصدارة قائمة اللاعبين الأغلى في تاريخ كرة القدم بحساب إجمالي رسوم انتقالهم بين الأندية.

أولى عمليات انتقال لوكاكو من أندرلخت البلجيكي إلى تشيلسي في 2011 كانت مقابل 15.5 مليون يورو، تلتها 3.53 مليون لإعارته إلى إيفرتون، ثم انتقاله إلى نفس النادي بصورة نهائية في 2014 مقابل 33 مليون يورو.

انتقاله إلى مانشستر يونايتد من إيفرتون كلف 88.5 مليون يورو، ثم 80.29 مليون لرحيله عن يونايتد إلى إنتر، ليصل المجموع إلى حوالي 334 مليون يورو.

ووقع نيمار لبرشلونة من سانتوس في عام 2013 مقابل 88.2 مليون يورو، قبل أن يوقع لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

ويأتي ثالثاً بالقائمة، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بكلفة إجمالية تبلغ 230 مليون يورو من 3 انتقالات، ويعتبر انتقاله الأخير من ريال مدريد إلى يوفنتوس في العام 2018 الانتقال الأعلى في مسيرته، حيث قدر بنحو 117 مليون يورو.

ويحتل المركز الرابع في القائمة الرحالة ألفاروا موراتا بكلفة 189 مليون يورو، من 6 انتقالات، متقدماً على دي ماريا (179 مليون يورو) من 4 انتقالات.

ويكمل قائمة العشرة الأوائل في القائمة كل من: غريزمان (انتقل مرتين مقابل 174 مليون يورو)، عثمان ديمبلي (انتقل مرتين مقابل 170 مليون يورو)، إبراهيموفيتش (انتقل 7 مرات مقابل 169.1 مليون يورو)، كوتينيو (انتقل 4 مرات مقابل 160.3 مليون يورو)، وهيغواين (انتقل 5 مرات مقابل 159 مليون يورو.)

ولا يتفوق على لوكاكو في قيمة الانتقال في سوق الانتقالات الجارية سوى جاك غريليش، الذي انضم إلى مانشستر سيتي مقابل 117.5 مليون يورو، قادماً من أستون فيلا.

وأصبح لوكاكو أيضاً أغلى صفقة بيع في تاريخ الدوري الإيطالي، محطماً قيمة انتقال بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.

وخلال فترته مع إنتر ميلان لعب لوكاكو 95 مباراة بجميع المسابقات سجل فيها 64 هدفاً، وقدم أيضاً 16 تمريرة حاسمة، وساهم الموسم الماضي في كسر هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي، الذي توج به إنتر للمرة الأولى منذ عام 2010.

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