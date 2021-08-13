أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»

أُسدل الستار، مساء الأحد الماضي، على منافسات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020»، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حيث جرت دورة الألعاب الأولمبية بنجاح، رغم تفشي الجائحة، وانطلقت وسط بروتوكول صحي صارم، مع إخضاع الجميع لاختبارات فيروس «كورونا»، ورغم عدم السيطرة بشكل كامل على العدوى تزامناً مع غياب الجماهير، إلا أن الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أشاد بالنجاح منقطع النظير لطوكيو.
وسجل العرب حضوراً مميزاً وتاريخياً في «أولمبياد طوكيو»، وشهدت الأيام الأخيرة من المنافسات صحوة ملحوظة بين اللاعبين في مختلف الألعاب.
وبشكل عام، حصد العرب 18 ميدالية، توزعت بين 5 ذهبيات و5 فضيات، و8 برونزيات، جاءت في 9 منافسات مختلفة، خلال ألعاب طوكيو، وهو أكبر عدد من الميداليات على الإطلاق في نسخة أولمبية واحدة، حيث كان النصيب الأكبر من الميداليات لصالح مصر برصيد 6 ميداليات متنوعة، بواقع واحدة ذهبية وأخرى فضية و4 برونزيات. وحققت 9 دول عربية الميداليات خلال الأولمبياد، 6 من آسيا و3 من أفريقيا، خلال 16 يوماً من التنافس المثير.
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مصر
أولمبياد «طوكيو 2020» شهدت أكبر عدد من الميداليات للبعثة المصرية في تاريخ مشاركاتها الأولمبية مطلقاً، حيث لم يحقق «الفراعنة» هذا الرقم منذ المشاركة الأولى في نسخة «أمستردام 1928». كما دخلت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف عبدالعزيز، التاريخ بعدما أصبحت أول لاعبة تحرز ميدالية ذهبية لمصر وأول فائزة بالذهبية في منافسات الكاراتيه وزن فوق 61 كيلوغراماً في تاريخ الأولمبياد. وباتت فريال أول لاعبة تفوز لمصر بميدالية ذهبية ليس فقط في هذه الدورة، ولكن عبر التاريخ الأولمبي الممتد طوال 125 عاماً، بعد سبع ذهبيات سابقة كانت كلها للاعبين رجال، كما باتت ثامن سيدة عربية تفوز بالذهب الأولمبي.
كما حققت البعثة المصرية فضية الخماسي الحديث عن طريق أحمد الجندي، كما حصد «الفراعنة» 4 برونزيات، عن طريق هداية ملاك محققة برونزية التايكوندو، سيف عيسى الذي حقق برونزية التايكوندو، محمد إبراهيم (كيشو) بروزنية المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق برونزية الكاراتيه.
تونس
سجلت تونس أولى الميداليات العربية في طوكيو عن طريق فضية محمد الجندوبي في منافسات التايكوندو، وجاء بعدها الإنجاز الكبير، عندما حقق السباح التونسي أحمد الحفناوي أول ميدالية ذهبية للعرب، وذلك من خلال فوزه بسباق السباحة 400 متر حرة.
المغرب
نالت المغرب خلال الأولمبياد ميدالية وحيدة، لكنها كانت ذهبية «ثمينة»، عن طريق العداء سفيان البقالي، الذي خطف الذهبية في سباق العدو 3000 متر موانع. ودخل البقالي التاريخ بهذه الميدالية، حيث أنهى الهيمنة الكينية على هذا السباق، التي استمرت على مدار 9 دورات سابقة متتالية.
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قطر
حققت قطر ثلاث ميداليات أولمبية، بواقع ذهبيتين، وبرونزية، لتسجل أفضل إنجاز لها تاريخياً. وحقق القطري من أصل مصري، فارس إبراهيم حسونة، الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال وزن 96 كلغ. وفاز القطري معتز برشم بذهبية الوثب العالي بعد تعادله مع الإيطالي جيانماركو تامبيري الذي أحرز الذهبية أيضاً، كما حقق منتخب قطر برونزية كرة الطائرة الشاطئية للرجال.
السعودية
حقق السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية ضمن منافسات الكاراتيه، وذلك بعد خسارته المباراة النهائية بقرار مثير للجدل، بسبب ضربة أدت لإغماء منافسه الإيراني في المباراة النهائية.
البحرين
حققت البحرين ميداليتها الوحيدة في طوكيو بفضية سباق 10 آلاف متر سيدات، عن طريق العداءة كالكيدان جيزاهين.
الأردن
حصد الأردني صالح الشرباتي، الميدالية الفضية في وزن 80 كلغ في التايكوندو، كما أحرز لاعب الكاراتيه الأردني عبد الرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية.
الكويت
أحرز عبدالله الرشيدي الميدالية البرونزية للكويت بحلوله ثالثاً ضمن مسابقات الرماية، عن فئة الإسكيت رجال.
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سورية
حصد الرباع السوري معن أسعد برونزية الأولمبياد، في وزن فوق 109 كلغ للرجال.
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية تربعت على عرش صدارة الترتيب العام لألعاب أولمبياد «طوكيو 2020» وذلك للدورة الأولمبية الثالثة على التوالي، برصيد 113 ميدالية (39 ذهبية و40 فضية و33 برونزية)، فيما احتلت الصين المركز الثاني برصيد 88 ميدالية (38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية)، وتلتهما اليابان مستضيفة الدورة، في المرتبة الثالثة، بأفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بحصدها 58 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية). واحتلت بريطانيا العظمى المركز الرابع من حيث الميداليات الذهبية (22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية). وجاءت روسيا، التي شاركت تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، في المرتبة الخامسة برصيد (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية). بينما حصدت قطر والفليبين وبرمودا الذهب للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها الأولمبية.
يشار إلى أن ليبيا اختتمت المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، دون أي تتويج، بعدما شارك «فرسان المتوسط» بأربعة رياضيين، في ألعاب القوى والتجديف والسباحة والجودو. وجاءت النتائج النهائية للرياضيين الليبيين على النحو التالي:
في السباحة شارك السباح عدي حسونة في سباق 200 متر حرة وسجل 1.56.27 دقيقة، وجاء في الترتيب العام الـ39 والأخير. وفي منافسات التجديف سجل المتسابق حسين قنبور 7.52.37 دقيقة، وجاء ترتيبه العام 28 من بين 32 متسابقاً، متقدماً على السعودي حسين اليرزا والكويتي عبدالرحمن الفضيل والعراقي محمد الخفاجي. وشارك في منافسات الجودو اللاعب الليبي علي عمر النايلي والمصنف 69 عالمياً في وزن «+ 100 كلغ»، ولكنه خرج من الأدوار الأولى بعد أن فقد مباراته أمام الروماني فلادوت المصنف 24 عالمياً في زمن 56 ثانية، بعد أن تحصل منافسه على النقطة الكاملة 10/ 0. وجاء علي النايلي في الترتيب 17 صحبة خمسة رياضيين خرجوا من التصفيات الأولية. وشاركت في ألعاب القوى هديل عبود في سباق 100 متر جري، وغادرت المنافسة من الأدوار الأولى، بعد أن جاءت خامس المجموعة الأولى بزمن 12.70 ثانية، مسجلة رقماً شخصياً إلكترونياً، وجاءت هديل عبود في الترتيب العام 65 من بين 73 متسابقة.