أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»

بطلة الكاراتية المصرية فريال أشرف المتوجة بالذهب في أولمبياد طوكيو. (الإنترنت)

أُسدل الستار، مساء الأحد الماضي، على منافسات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020»، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حيث جرت دورة الألعاب الأولمبية بنجاح، رغم تفشي الجائحة، وانطلقت وسط بروتوكول صحي صارم، مع إخضاع الجميع لاختبارات فيروس «كورونا»، ورغم عدم السيطرة بشكل كامل على العدوى تزامناً مع غياب الجماهير، إلا أن الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أشاد بالنجاح منقطع النظير لطوكيو.

وسجل العرب حضوراً مميزاً وتاريخياً في «أولمبياد طوكيو»، وشهدت الأيام الأخيرة من المنافسات صحوة ملحوظة بين اللاعبين في مختلف الألعاب.

وبشكل عام، حصد العرب 18 ميدالية، توزعت بين 5 ذهبيات و5 فضيات، و8 برونزيات، جاءت في 9 منافسات مختلفة، خلال ألعاب طوكيو، وهو أكبر عدد من الميداليات على الإطلاق في نسخة أولمبية واحدة، حيث كان النصيب الأكبر من الميداليات لصالح مصر برصيد 6 ميداليات متنوعة، بواقع واحدة ذهبية وأخرى فضية و4 برونزيات. وحققت 9 دول عربية الميداليات خلال الأولمبياد، 6 من آسيا و3 من أفريقيا، خلال 16 يوماً من التنافس المثير.

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مصر

أولمبياد «طوكيو 2020» شهدت أكبر عدد من الميداليات للبعثة المصرية في تاريخ مشاركاتها الأولمبية مطلقاً، حيث لم يحقق «الفراعنة» هذا الرقم منذ المشاركة الأولى في نسخة «أمستردام 1928». كما دخلت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف عبدالعزيز، التاريخ بعدما أصبحت أول لاعبة تحرز ميدالية ذهبية لمصر وأول فائزة بالذهبية في منافسات الكاراتيه وزن فوق 61 كيلوغراماً في تاريخ الأولمبياد. وباتت فريال أول لاعبة تفوز لمصر بميدالية ذهبية ليس فقط في هذه الدورة، ولكن عبر التاريخ الأولمبي الممتد طوال 125 عاماً، بعد سبع ذهبيات سابقة كانت كلها للاعبين رجال، كما باتت ثامن سيدة عربية تفوز بالذهب الأولمبي.

كما حققت البعثة المصرية فضية الخماسي الحديث عن طريق أحمد الجندي، كما حصد «الفراعنة» 4 برونزيات، عن طريق هداية ملاك محققة برونزية التايكوندو، سيف عيسى الذي حقق برونزية التايكوندو، محمد إبراهيم (كيشو) بروزنية المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق برونزية الكاراتيه.

تونس

سجلت تونس أولى الميداليات العربية في طوكيو عن طريق فضية محمد الجندوبي في منافسات التايكوندو، وجاء بعدها الإنجاز الكبير، عندما حقق السباح التونسي أحمد الحفناوي أول ميدالية ذهبية للعرب، وذلك من خلال فوزه بسباق السباحة 400 متر حرة.

المغرب

نالت المغرب خلال الأولمبياد ميدالية وحيدة، لكنها كانت ذهبية «ثمينة»، عن طريق العداء سفيان البقالي، الذي خطف الذهبية في سباق العدو 3000 متر موانع. ودخل البقالي التاريخ بهذه الميدالية، حيث أنهى الهيمنة الكينية على هذا السباق، التي استمرت على مدار 9 دورات سابقة متتالية.

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قطر

حققت قطر ثلاث ميداليات أولمبية، بواقع ذهبيتين، وبرونزية، لتسجل أفضل إنجاز لها تاريخياً. وحقق القطري من أصل مصري، فارس إبراهيم حسونة، الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال وزن 96 كلغ. وفاز القطري معتز برشم بذهبية الوثب العالي بعد تعادله مع الإيطالي جيانماركو تامبيري الذي أحرز الذهبية أيضاً، كما حقق منتخب قطر برونزية كرة الطائرة الشاطئية للرجال.

السعودية

حقق السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية ضمن منافسات الكاراتيه، وذلك بعد خسارته المباراة النهائية بقرار مثير للجدل، بسبب ضربة أدت لإغماء منافسه الإيراني في المباراة النهائية.

البحرين

حققت البحرين ميداليتها الوحيدة في طوكيو بفضية سباق 10 آلاف متر سيدات، عن طريق العداءة كالكيدان جيزاهين.

الأردن

حصد الأردني صالح الشرباتي، الميدالية الفضية في وزن 80 كلغ في التايكوندو، كما أحرز لاعب الكاراتيه الأردني عبد الرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية.

الكويت

أحرز عبدالله الرشيدي الميدالية البرونزية للكويت بحلوله ثالثاً ضمن مسابقات الرماية، عن فئة الإسكيت رجال.

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