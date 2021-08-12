تشيلسي يحرز لقب السوبر الأوروبية بفوزه على فياريال بركلات الترجيح

لاعبون في تشيلسي الانكليزي. (أرشيفية: الإنترنت)

أحرز تشيلسي الانكليزي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، لقب كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم، بفوزه على فياريال الاسباني، بطل الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب وندسور في بلفاست الأربعاء.

وكان الدولي المغربي حكيم زياش افتتح التسجيل لتشلسي في الدقيقة 27 قبل أن يخرج لاحقًا بسبب اصابة في كتفه، وأدرك فياريال التعادل بفضل الدولي جيرارد مورينيو في الدقيقة 73. وأدخل مدرب تشلسي الالماني توماس توخل الحارس المتخصص بركلات الترجيح الاسباني كيبا أريسابالاغا بدلاً من الحارس الاساسي السنغالي إدوار مندي، فكان عند حسن ظن مدربه بتصديه لركلتي المدافع الجزائري عيسى مندي وراوول ألبيول.