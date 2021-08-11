رئيس ريال مدريد: ليس لي دخل برحيل ميسي عن برشلونة وأطالب بالاعتذار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 04:29 مساء
بيريز وفي الدائرة ميسي. (إنترنت)

شدَّد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، على أنه من المستحيل أن يكون قد لعب أي دور في رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، مطالبًا عضو لجنة مشروع «إسباي برسا» السابق جاومي لوبيس بالاعتذار.

وقال بيريز: «في ضوء التصريحات التي أدلى بها جاومي لوبيس عضو لجنة إسباي برسا السابق، أود التأكيد على ما يلي: ليس صحيحًا على الإطلاق أنني أرتبط بصداقة طويلة الأمد مع الرئيس التنفيذي لبرشلونة فيران ريفيرتير لأنه شخص التقيته مرتين فقط طوال حياتي»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف: «الأولى قبل أربعة أشهر والثانية السبت الماضي، أثناء الاجتماع مع رئيس البرسا جوان لابورتا والرئيس أندريا آنييلي بعد حدوث الإعلان الرسمي حول ميسي بالفعل».

وأكمل رئيس الريال في بيان: «لذا فمن المستحيل أن أكون قد ساهمت بأي شكل في مغادرة ميسي أو أثرت على قرار برشلونة بصورة ما، أتمنى أن يتراجع جاومي لوبيس عن هذه التصريحات التي لا تمت للحقيقة بصلة».

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