انتهى.. مؤتمر صحفي لميسي مع الخليفي في باريس

ميسي مع الخليفي في المؤتمر الصحفي. (صورة مثبتة من الفيديو)

انتهى الأرجنتيني ليونيل ميسي، من عقد مؤتمره الصحفي بحضور رئيس ناديه الجديد باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بعد التوقيع الرسمي له، أمس الثلاثاء.

وترك ميسي برشلونة في رحلة مجد جديدة مع الكرة الفرنسية، بعد 17 عاما من التاريخ مع النادي الكتالوني.