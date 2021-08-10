في أول تعليق له.. ميسي يكشف السبب وراء انضمامه إلى «سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 11:12 مساء
نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. (حساب النادي على تويتر)

تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وقال «ميسي» عبر الموقع الرسمي لسان جيرمان: «أسعى بفارغ الصبر لبدء فصل جديد من مسيرتي المهنية في باريس.. النادي ورؤيته ينسجمان تماما مع طموحاتي، وأدرك تماما حجم المواهب التي يضمها الفريق، وكذلك كفاءة المسؤولين».

- رسميا.. ميسي في حديقة الأمراء حتى 2023

وأوضح نجم برشلونة السابق: «لدي تصميم على أن أبني إلى جانب اللاعبين والمسؤولين شيئًا رائعًا للنادي وللمشجعين، لا أطيق الانتظار حتى تلمس قدماي ملعب حديقة الأمراء».

من جانبه، قال ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي: «سعيد بانضمام ليونيل واختياره سان جيرمان، نحن فخورون بهذه الخطوة، ونرحب به وسط عائلته».

وأضاف: «لم يخفِ ميسي رغبته في مواصلة التطور على أعلى مستوى والفوز بالبطولات، طموحه يتناسب تماما مع تطلعات إدارة النادي».

وأتم: «انضمام ميسي يعني نجاحا كبيرا لسياستنا في التعاقدات العالمية، ويضاف إلى مدربنا الرائع وجهازه الفني، وأتمنى أن يصنع هذا الفريق تاريخا لأنصارنا في جميع أنحاء العالم».

ووقع ميسي على تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

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