ميسي يجتاز الفحص الطبي بنجاح قبل التوقيع لـ«باريس سان جيرمان»

لحظة وصول ميسي إلى باريس استعدادا للانتقال إلى سان جيرمان. (إنترنت)

أكدت جريدة «ليكيب» الفرنسية الرياضية الشهيرة، اليوم الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اجتاز الفحص الطبي قبل توقيع العقد مع العملاق الفرنسي «باريس سان جيرمان»، وذكرت الجريدة أن «ميسي اجتاز بنجاح الفحص الطبي».

وحط النجم الأرجنتيني قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي في مطار لو بورجيه مرتديًا قميصًا كتب عليه «هنا باريس»، وحيا ميسي المشجعين الذين كانوا بانتظاره في طريقه للتوقيع مع «باريس سان جيرمان»، وذلك بحسب ما شاهد صحفيو «فرانس برس».

وقبل مغادرة مطار «برشلونة إل برات» بصبحة زوجته وأطفاله الثلاثة في طريقه إلى العاصمة الفرنسية، أكد خورخي ميسي، والد أفضل لاعب في العالم ست مرات، أن نجله سيوقع الثلاثاء لـ«سان جيرمان».