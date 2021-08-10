671 مليون يورو قيمة «فريق أحلام» باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 07:00 مساء
صورة مركبة لفريق الأحلام بنادي باريس سان جيرمان. (إنترنت)

يدخل «باريس سان جيرمان» الموسم الجديد بـ«تشكيلة الأحلام» بعد انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للتشكيلة 671 مليون يورو، حيث انضم لتعزيز صفوف النادي الباريسي، استعدادًا للموسم الجديد 2021-2022، وبات في حكم المؤكد أن ينتقل ميسي في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي حتى 2024، براتب سنوي يبلغ 35 مليون يورو، فضلًا عن بعض المتغيرات.

وسافر ميسي، الذي انتهى عقده مع «برشلونة» بنهاية يونيو الماضي، إلى مدينة باريس، اليوم الثلاثاء، على أن يعلن النادي الفرنسي الصفقة التاريخية رسميًا في وقت لاحق من اليوم أو غدًا الأربعاء على أقصى تقدير، حسب عديد التقارير الصحفية، ليكمل انضمام ميسي تشكيلة مثالية لـ«باريس سان جيرمان» في الموسم المقبل، إذ تعج صفوف فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بنجوم عدة من الصف الأول، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للتشكيلة 671 مليون يورو، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.

وتضم تشكيلة «باريس سان جيرمان» أصلًا من الموسم الماضي نجومًا كبارًا، أبرزهم كيليان مبابي، ونيمار دا سيلفا، وماركو فيراتي، وأنخيل دي ماريا، وقبل انضمام ميسي، رمى رئيس نادي «باريس سان جيرمان» ناصر الخليفي، بثقله في سوق الانتقالات وتعاقد مع نجوم مميزين، حيث أغراهم برواتب عالية للانضمام في صفقات انتقال حر، وهم سيرجيو راموس، وجورجينيو فينالدوم، وجانلويغي دوناروما، كما ضم المغربي أشرف حكيمي من «إنتر ميلان»، تضم تشكيلة «باريس سان جيرمان» موسم 2021-2022:

حراسة المرمى: جانلويغي دوناروما «65 مليون يورو».

خط الدفاع: أشرف حكيمي «60 مليون يورو»، ماركينيوس «75 مليون يورو»، سيرجيو راموس «10 ملايين يورو»، خوان بيرنات «16 مليون يورو».

خط الوسط: ماركو فيراتي «55 مليون يورو»، جورجينيو فينالدوم «30 مليون يورو»، ليونيل ميسي «80 مليون يورو».

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا «100 مليون يورو»، أنخيل دي ماريا «20 مليون يورو»، كيليان مبابي «160 مليون يورو».

وسيواجه بوكيتينو حيرة في مركز حراسة المرمى، إذ سيتنافس الثنائي كيلور نافاس الذي أنهى الموسم الماضي، مع جانلويغي دوناروما القادم من «إيه سي ميلان»، بعد تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا «يورو 2020» مع منتخب إيطاليا.

ويضم «سان جيرمان» عددًا من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في صفوف «ريال مدريد» و«برشلونة»، فمن الفريق الملكي ينشط راموس، وحكيمي، ونافاس، وأنخيل دي ماريا، ومن الجانب الكتالوني هناك ميسي، ونيمار، ورافينيا، وسيكون «باريس سان جيرمان» مرشحًا بقوة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد لأول مرة في تاريخه، بعد أن كان بلغ المباراة النهائية في الموسم قبل الماضي، وخسر على يد «بايرن ميونيخ» الألماني.

ورغم خسارته بطولة كأس السوبر الفرنسية على يد حامل لقب الدوري «ليل» بهدف الأسبوع الماضي، في مباراة لم يشارك فيها معظم نجوم «بي إس جي»، سيكون الفريق مرشحًا بطبيعة الحال للعودة إلى منصة تتويج الدوري الفرنسي «ليغ 1».

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