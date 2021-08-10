طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل ضمن احتفالات باريس بوصول ميسي

ميسي يحيي جماهير نادي العاصمة الفرنسية من الشرفة. (إنترنت)

احتفل «باريس سان جيرمان»، اليوم الثلاثاء، بوصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية من أجل توقيع عقد انتقاله إلى النادي المملوك قطريًّا.

وبدأ نادي العاصمة الفرنسية مقطع الفيديو بعبارة «ميركاتو أبدايت»، أي «تحديث في سوق الانتقالات»، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

يأتي هذا بالإضافة إلى القميص الأرجنتيني مع رقم «10» وشراب المتة الذي يحتسيه الأرجنتينيون، وقلم يوقع على ورقة، في إشارة إلى حسم مسألة توقيع نجم «برشلونة» السابق مع «سان جيرمان».