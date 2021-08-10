باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع ميسي

ليونيل ميسي لحظة وصوله إلى العاصمة باريس. (إنترنت)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث لم ينتظر النادي نتائج الفحوصات الطبية لميسي، معلنا عن انضمام نجمه الجديد إلى حديقة الأمراء.

ونشر النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مقطع فيديو قصير، فور وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية من أجل توقيع عقد انتقاله إلى النادي.

وبدأ نادي العاصمة الفرنسية مقطع الفيديو بعبارة «ميركاتو أبدايت»، أي تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، إضافة الى القميص الأرجنتيني مع رقم 10 وشراب المتة الذي يحتسيه الأرجنتينيون، وقلم يوقع على ورقة، في إشارة الى حسم مسألة توقيع نجم برشلونة السابق مع سان جرمان.

وحط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء، في مطار لو بورجيه مرتدياً قميصاً، كتب عليه «هنا باريس»، وحيا المشجعين الذين كانوا بانتظاره في طريقه للتوقيع مع باريس سان جرمان.

وقبل مغادرة مطار برشلونة-إل برات بصبحة زوجته وأطفاله الثلاثة في طريقه الى العاصمة الفرنسية، أكد خورخي ميسي، والد أفضل لاعب في العالم ست مرات، أن نجله سيوقع الثلاثاء لسان جرمان.ويستعد ميسي لتوقيع تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ورحل ميسي عن برشلونة بعد إعلان النادي الكتالوني، يوم الخميس الماضي، فشل مفاوضات التجديد بسبب مشاكل مالية وإدارية.

وسيكون أيقونة البارسا خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.