برشلونة: لم نقدم أي عروض لميسي.. وقد رحل رسميا بعد المؤتمر الصحفي

ليونيل ميسي. (أرشيفية : الإنترنت)

نفت مصادر من نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، التقدم بعرض جديد للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهت علاقته رسمياً بالنادي الكتالوني، والذي يبحث عن وجهة جديدة بعد توديعه للجماهير وسط الدموع بعد 21 عاماً.

أكدت جريدة «ماركا»، أن ما أشيع حول تقدم نادي برشلونة بعرض جديد لميسي لا علاقة له بالواقع، خاصة بعد وداع «البرغوث» للنادي والجماهير، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الإسبانية».

وكان محيط اللاعب (34 عاماً)، والمرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم للمرة السابعة في مشواره، نفى أيضاً وصول عرض من جانب برشلونة.

ويبحث ميسي حالياً العرض المقدم من إدارة نادي سان جيرمان للتعاقد معه، علماً بأن جماهير النادي الفرنسي تنتظر بشغف قدومه إلى ملعب حديقة الأمراء.

وأحدث رحيل ميسي عن «البرسا»، صدمة كبيرة في جدارن النادي الكتالوني، بسبب عدم قدرته على تسجيل اللاعب في رابطة الدوري الإسباني، جراء لوائح اللعب المالي النظيف، وتحديد سقف للراوتب.

وفجر برنامج «لابورتيرا» الرياضي الكتالوني مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء، إذ أكد أن برشلونة ينوي تقديم عرض أخير لإبقاء أسطورته ليونيل ميسي في صفوف الفريق، عقب يومين من توديعه الجماهير بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي.

وقال البرنامج الذي يبث عبر شبكة بيفيتي الكتالونية، عبر تغريدة في حسابه على تويتر: «خيار بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة لم يعد مستبعداً تماماً، إذ ينوي النادي تقديم عرض أخير له لإبقاء النجم الأرجنتيني، ويتولى المدير التنفيذي للنادي فيران ريفيتر تلك المهمة».

وكانت وسائل إعلام مختلفة في كتالونيا، أشارت إلى أن ميسي طلب بعض الوقت لدراسة العرض المقدم من باريس سان جيرمان، بينما كان من المقرر أن يصل إلى العاصمة الفرنسية، أمس الإثنين، لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وودع ميسي برشلونة عقب نهاية عقده 30 يونيو الماضي، لينهي مسيرة امتدت 17 عاماً مع النادي الكاتالوني، كما انتعشت أسهم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم، أمس الإثنين، في ظل توقعات بقرب انضمام النجم الأرجنتيني إلى النادي الباريسي.