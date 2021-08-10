بيليه لـ«زاغالو» في عيد ميلاده الـ90: أنت الناصح والرمز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 12:01 مساء
بيليه و زاغالو. (أرشيفية : الإنترنت)

هنأ الأسطورة البرازيلي بيليه، «ناصحه» و«رمزه» مواطنه واللاعب الدولي السابق، ماريو زاغالو، بعيد ميلاده الـ90، وذلك خلال رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قال بيليه في رسالته: «أنت قائد وناصح ورمز، وفوق كل شيء، صديق ذو قلب كبير، سيظل خالداً في ذاكرة الكرة البرازيلية»، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الإسبانية».

كما ذكّر بطل العالم 3 مرات مع «السيليساو» بأنه كان صديقاً لزاغالو، عندما مثلا سوياً منتخب البرازيل، ولكنهما تواجها عندما كان بيليه لاعباً في سانتوس، بينما كان زاغالو بقميص بوتافوغو.

وكان الثنائي ضمن جيل البرازيل الذي توج بطلاً للعالم مرتين متتاليتين في 1985 بالسويد، و1962 في تشيلي، بينما في نسخة 1970 التي احتضنتها المكسيك، وفازت بها البرازيل أيضاً، كان بيليه لا يزال لاعباً، بينما انتقل زاغالو لمقعد المدير الفني.

بيليه و زاغالو. (أرشيفية : الإنترنت)
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