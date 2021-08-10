مفاجأة مدوية: برشلونة يفاوض ميسي على البقاء.. وفيران يتولى المهمة الأخيرة

ليونيل ميسي. (أرشيفية : الإنترنت)

فجر برنامج «لابورتيرا» الرياضي الكتالوني مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء، إذ أكد أن برشلونة ينوي تقديم عرض أخير لإبقاء أسطورته ليونيل ميسي في صفوف الفريق، عقب يومين من توديعه الجماهير بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي.

قال البرنامج الذي يبث عبر شبكة بيفيتي الكتالونية، عبر تغريدة في حسابه على تويتر: «خيار بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة لم يعد مستبعداً تماماً، إذ ينوي النادي تقديم عرض أخير له لإبقاء النجم الأرجنتيني، ويتولى المدير التنفيذي للنادي فيران ريفيتر تلك المهمة»، بحسب ما نقله موقع «24».

وكانت وسائل إعلام مختلفة في كتالونيا، أشارت إلى أن ميسي طلب بعض الوقت لدراسة العرض المقدم من باريس سان جيرمان، بينما كان من المقرر أن يصل إلى العاصمة الفرنسية، أمس الإثنين، لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وودع ميسي برشلونة عقب نهاية عقده 30 يونيو الماضي، لينهي مسيرة امتدت 17 عاماً مع النادي الكاتالوني، كما انتعشت أسهم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم، أمس الإثنين، في ظل توقعات بقرب انضمام النجم الأرجنتيني إلى النادي الباريسي.

وارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون بواقع 0.9%، بينما ارتفعت أسهم مجموعة فيفندي الإعلامية العملاقة مالكة قناة كانال بلوس 0.2% بسبب توقعات بارتفاع نسبة المشاهدة، نتيجة انتقال ميسي لنادي العاصمة الفرنسية، حسب ما نقلته «رويترز».

وكشفت جريدة «ليكيب» الفرنسية، الأحد، أن ميسي سيصل باريس، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعدما عقد البالغ من العمر 34 عامًا مؤتمرًا صحفيًّا، أكد خلاله أنه فعل المستحيل من أجل البقاء بين صفوف الفريق الكتالوني.

«ليكيب» أكدت أن ميسي من المتوقع أن يصل إلى باريس، على أن يخضع للكشف الطبي، وكان ميسي قد سُئل عن مفاوضاته مع باريس خلال المؤتمر الصحفي وقال: «نعم هو من ضمن الخيارات المتاحة أمامي، لكني لم أقرر ولم أوقع».

في الوقت نفسه، كشف كبير صحفيي الانتقالات في العالم فابريتسيو رومانو، عن تفاصيل عقد ميسي الجديد مع باريس سان جيرمان، ووفقًا لرومانو، سيوقّع ميسي على عقد مدته عامان، حتى صيف 2023، قابل للزيادة لعام إضافي حسب رغبة اللاعب.

وسيتقاضى النجم الأرجنتيني راتبًا قدره 35 مليون يورو سنويًا، صافية من الضرائب، وهو أعلى راتب للاعب في كرة القدم، ووفقا للصحفي الإيطالي، سيتم التوقيع على العقد الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من المحادثات الإيجابية بين ميسي وإدارة سان جيرمان.