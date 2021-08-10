مفاجأة مدوية: برشلونة يفاوض ميسي على البقاء.. وفيران يتولى المهمة الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 10:35 صباحا
ليونيل ميسي. (أرشيفية : الإنترنت)

فجر برنامج «لابورتيرا» الرياضي الكتالوني مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء، إذ أكد أن برشلونة ينوي تقديم عرض أخير لإبقاء أسطورته ليونيل ميسي في صفوف الفريق، عقب يومين من توديعه الجماهير بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي.

قال البرنامج الذي يبث عبر شبكة بيفيتي الكتالونية، عبر تغريدة في حسابه على تويتر: «خيار بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة لم يعد مستبعداً تماماً، إذ ينوي النادي تقديم عرض أخير له لإبقاء النجم الأرجنتيني، ويتولى المدير التنفيذي للنادي فيران ريفيتر تلك المهمة»، بحسب ما نقله موقع «24».

وكانت وسائل إعلام مختلفة في كتالونيا، أشارت إلى أن ميسي طلب بعض الوقت لدراسة العرض المقدم من باريس سان جيرمان، بينما كان من المقرر أن يصل إلى العاصمة الفرنسية، أمس الإثنين، لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وودع ميسي برشلونة عقب نهاية عقده 30 يونيو الماضي، لينهي مسيرة امتدت 17 عاماً مع النادي الكاتالوني، كما انتعشت أسهم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم، أمس الإثنين، في ظل توقعات بقرب انضمام النجم الأرجنتيني إلى النادي الباريسي.

وارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون بواقع 0.9%، بينما ارتفعت أسهم مجموعة فيفندي الإعلامية العملاقة مالكة قناة كانال بلوس 0.2% بسبب توقعات بارتفاع نسبة المشاهدة، نتيجة انتقال ميسي لنادي العاصمة الفرنسية، حسب ما نقلته «رويترز».

وكشفت جريدة «ليكيب» الفرنسية، الأحد، أن ميسي سيصل باريس، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعدما عقد البالغ من العمر 34 عامًا مؤتمرًا صحفيًّا، أكد خلاله أنه فعل المستحيل من أجل البقاء بين صفوف الفريق الكتالوني.

«ليكيب» أكدت أن ميسي من المتوقع أن يصل إلى باريس، على أن يخضع للكشف الطبي، وكان ميسي قد سُئل عن مفاوضاته مع باريس خلال المؤتمر الصحفي وقال: «نعم هو من ضمن الخيارات المتاحة أمامي، لكني لم أقرر ولم أوقع».

في الوقت نفسه، كشف كبير صحفيي الانتقالات في العالم فابريتسيو رومانو، عن تفاصيل عقد ميسي الجديد مع باريس سان جيرمان، ووفقًا لرومانو، سيوقّع ميسي على عقد مدته عامان، حتى صيف 2023، قابل للزيادة لعام إضافي حسب رغبة اللاعب.

وسيتقاضى النجم الأرجنتيني راتبًا قدره 35 مليون يورو سنويًا، صافية من الضرائب، وهو أعلى راتب للاعب في كرة القدم، ووفقا للصحفي الإيطالي، سيتم التوقيع على العقد الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من المحادثات الإيجابية بين ميسي وإدارة سان جيرمان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «جونسون آند جونسون» للوقاية من «كوفيد-19»
عربى
تطورات جديدة.. «تشيلسي» يتسبب في تأخر سفر ميسي إلى باريس
رياضة عالمية
بعد التقرير عن المناخ.. ماكرون يدعو إلى اتفاق «يستجيب للحال الطارئة» خلال مؤتمر ...
دولى
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
زلزال ميسي يواصل التتابع وينعش أسهم الشركات الفرنسية المرتبطة بكرة القدم
رياضة عالمية
كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش «انتكاسة»
ليبيا
ماذا بعد فتح الطريق الساحلي؟.. 5 شروط رئيسية لإتمام المصالحة
ليبيا
غسان سلامة: هذا سبب زيادة أعداد المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا
ليبيا
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»