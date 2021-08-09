صورة.. روبرتسون يكشف طبيعة إصابته قبل انطلاق الموسم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 10:51 مساء
لحظة إصابة أندي روبرتسون خلال مباراة فريقه ليفربول الودية أمام «أتلتيك بيلباو». (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الظهير الأيسر لـ«ليفربول»، أندي روبرتسون، طبيعة الإصابة التي تعرض لها أخيرًا، خلال المباراة الودية أمام «أتلتيك بيلباو» أمس الأحد.

وأُصيب النجم الاسكتلندي قبل نهاية الشوط الأول بالتواء في الكاحل، أثناء محاولته إبعاد تمريرة، لتحوم الشكوك حول لحاقه بمباراة «ليفربول» الافتتاحية في البريميرليغ أمام «نورويتش سيتي»، السبت المقبل.

ونشر روبرتسون، عبر حسابه على «تويتر»، صورة له بالعكاز والجبيرة، وكتب عليها: «شكرًا للجميع على الرسائل الطيبة والدعم. لا يشير الفحص الطبي إلى أي شيء كبير جدًّا».

وأوضح: «هناك بعض التلف في الأربطة، وسيتعين علينا إصلاحه. سأقوم بالعمل كل يوم، حتى أتمكن من مساعدة الفريق مرة أخرى، عاجلًا وليس آجلاً».

نجم ليفربول روبرتسون يظهر بالعكاز بعد خروجه من المستشفى. (حسابه على تويتر)
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