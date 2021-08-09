لوكاكو يطير إلى لندن من أجل «تشيلسي»

مهاجم «إنتر ميلان»، البلجيكي روميلو لوكاكو (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم «إنتر ميلان»، بات على أعتاب الانضمام إلى صفوف نادي «تشيلسي»، بداية من الموسم الجديد.

قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه على «تويتر»، إن روميلو لوكاكو نجم «إنتر ميلان»، يسافر الآن إلى لندن بطائرة خاصة تمهيدًا لإتمام انتقاله لـ«تشيلسي»، بعدما خضع لكشف طبي في ميلانو، مضيفاً أن الإعلان الرسمي سيكون الأسبوع الجاري.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى أن لوكاكو سينضم إلى «تشيلسي» في صفقة ضخمة تصل قيمتها إلى 115 مليون يورو، سيحصل عليها الـ«نيراتزوري» من وراء بيع هدافه البلجيكي.

وظهر لوكاكو مع «أندرلخت» ليظفر به «تشيلسي» في 2011، وأعاره الأخير إلى «وست بروميتش ألبيون» ثم إيفرتون»، وفي 2014 ضمه «إيفرتون» بشكل نهائي من «تشيلسي»، وبعد 3 أعوام وبأكثر من ضعف ثمنه انتقل إلى «مانشستر يونايتد»، وبعد موسمين مع فريق الشياطين الحمر انتقل إلى «إنتر» في 2019 مقابل 74 مليون يورو.