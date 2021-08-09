تطورات جديدة.. «تشيلسي» يتسبب في تأخر سفر ميسي إلى باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 07:03 مساء
قائد برشلونة السابق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يلقي التحية للجماهير. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق «برشلونة» الإسباني السابق، تلقى عرضًا من نادي «تشيلسي» الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة «ESPN» العالمية، إن «تشيلسي» قدم عرضًا لميسي، يعادل العرض الذي قدمه له «باريس سان جيرمان» الفرنسي.

وأشارت الشبكة إلى أن عدم سفر ميسي إلى باريس اليوم، جاء بسبب وصول عرض «تشيلسي» المتأخر، حيث يقوم اللاعب مع ممثليه بدراسة العرض.

وأوضحت تقارير صحفية، أن «باريس سان جيرمان» قدم عرضًا لميسي بعقد يمتد لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، على أن يتقاضى اللاعب راتبًا سنويًّا يُقدر بـ35 مليون يورو.

وذكرت مؤسسة «براند فاينانس»، أن رحيل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد يكبد نادي «برشلونة» 137 مليون يورو كخسائر من قيمة العلامة التجارية، ما يعني انخفاضًا بنسبة 11% للقيمة الحالية، البالغة 1.266 مليار يورو.

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