أغويرو يغيب عن «برشلونة» 70 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 05:55 مساء
مهاجم برشلونة اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (أرشيفية، الإنترنت)

كشف نادي «برشلونة»، اليوم الإثنين، فترة غياب مهاجمه الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو، الذي تعرض لإصابة قبل أيام من انطلاق الموسم الرياضي الجديد بالدوري الإسباني (2021-2022).

وقال «برشلونة» إن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة عشرة أسابيع ما يضيف مزيد المتاعب للفريق الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي يونيو الماضي انضم أغويرو إلى «برشلونة» في صفقة انتقال حر قادمًا من «مانشستر سيتي» بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي استمر معه طوال عشرة أعوام.

وأوضح «برشلونة» في بيان أن أغويرو صاحب الـ(33 عامًا) أُصيب في ربلة الساق اليمنى، وأنه سيغيب عن الملاعب جراء ذلك لمدة عشرة أسابيع ما يعني أنه لن يبدأ مسيرته مع النادي قبل 17 أكتوبر المقبل عندما يلعب «برشلونة» في مواجهة ضيفه «فالنسيا» في الدوري.

وقبل مباراة «برشلونة» الافتتاحية في موسم الدوري، الأحد المقبل، أمام «ريال سوسيداد»، أصبح رونالد كومان مدرب الفريق، يواجه نقصًا هجوميًّا، إذ لا يتوفر لديه الآن سوى مارتن بريثويت وأنطوان غريزمان وممفيس ديباي.

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