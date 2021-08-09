زلزال ميسي يواصل التتابع وينعش أسهم الشركات الفرنسية المرتبطة بكرة القدم

ميسي في مؤتمره الصحفي لوداع برشلونة. (إنترنت)

انتعشت أسهم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم، اليوم الإثنين، في ظل توقعات بقرب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان.

ارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون بواقع 0.9%، بينما ارتفعت أسهم مجموعة فيفندي الإعلامية العملاقة مالكة قناة كانال بلوس 0.2% بسبب توقعات بارتفاع نسبة المشاهدة، نتيجة انتقال ميسي لنادي العاصمة الفرنسية، بحسب ما نقلته «رويترز».

وكان ميسي أعلن أمس الأحد رحيله عن برشلونة، بعد أن أمضى في صفوفه 21 عاماً، هي كل مسيرته مع اللعبة.

وكشفت جريدة «ليكيب» الفرنسية، أمس الأحد، أن ميسي سيصل باريس، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعدما عقد البالغ من العمر 34 عامًا مؤتمرًا صحفيًّا، أكد خلاله أنه فعل المستحيل من أجل البقاء بين صفوف الفريق الكتالوني.

«ليكيب» أكدت أن ميسي من المتوقع أن يصل إلى باريس، على أن يخضع للكشف الطبي، اليوم الإثنين، وكان ميسي قد سُئل عن مفاوضاته مع باريس خلال المؤتمر الصحفي وقال: «نعم هو من ضمن الخيارات المتاحة أمامي، لكني لم أقرر ولم أوقع».

في الوقت نفسه، كشف كبير صحفيي الانتقالات في العالم فابريتسيو رومانو، عن تفاصيل عقد ميسي الجديد مع باريس سان جيرمان، ووفقًا لرومانو، سيوقّع ميسي على عقد مدته عامان، حتى صيف 2023، قابل للزيادة لعام إضافي حسب رغبة اللاعب، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز».

وسيتقاضى النجم الأرجنتيني راتبًا قدره 35 مليون يورو سنويًا، صافية من الضرائب، وهو أعلى راتب للاعب في كرة القدم، ووفقا للصحفي الإيطالي، سيتم التوقيع على العقد الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من المحادثات الإيجابية بين ميسي وإدارة سان جيرمان.

وأُسدل الستار على رواية النجم الأفضل بتاريخ كرة القدم ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة بعد سنوات من الأرقام القياسية والألقاب الجماعية والفردية داخل «كامب نو» في ظاهرة رحيل اجتاحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وكان ميسي قد وافق مسبقًا على تخفيض راتبه بنسبة 50 بالمئة لتمديد عقده مع البارسا والبقاء فترة أطول في «كامب نو»، ولحل أزمة ميسي مع برشلونة وفقًا للوضع المالي المتراجع للنادي الكتالوني، فإن الأرجنتيني كان عليه تخفيض 80 أو حتى 90 بالمئة من راتبه كي يمدد تعاقده مع برشلونة؛ لذا حاول رئيس النادي خوان لابورتا إقناع خافيير تيباس رئيس رابطة «الليغا»، بالحصول على استثناء لناديه من أجل تمديد مدة «البرغوث»، لكن الأخير رفض بشكل قاطع بحسب ما ذكرته جريدة «سبورت» الإسبانية.