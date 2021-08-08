35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان

صورة مركبة لميسي بقميص باريس سان جيرمان وشعار الدوري الفرنسي. (إنترنت)

كشفت جريدة «ليكيب» الفرنسية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق سيصل باريس، اليوم الأحد، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعدما عقد البالغ من العمر 34 عامًا مؤتمرًا صحفيًّا، أكد خلاله أنه فعل المستحيل من أجل البقاء بين صفوف الفريق الكتالوني.

«ليكيب» أكدت أن ميسي من المتوقع أن يصل إلى باريس، على أن يخضع للكشف الطبي، صباح غدٍ الإثنين، وكان ميسي قد سُئل عن مفاوضاته مع باريس خلال المؤتمر الصحفي وقال: «نعم هو من ضمن الخيارات المتاحة أمامي، لكني لم أقرر ولم أوقع».

في الوقت نفسه، كشف كبير صحفيي الانتقالات في العالم فابريتسيو رومانو، عن تفاصيل عقد ميسي الجديد مع باريس سان جيرمان، ووفقًا لرومانو، سيوقّع ميسي على عقد مدته عامان، حتى صيف 2023، قابل للزيادة لعام إضافي حسب رغبة اللاعب، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز».

وسيتقاضى النجم الأرجنتيني راتبًا قدره 35 مليون يورو سنويًا، صافية من الضرائب، وهو أعلى راتب للاعب في كرة القدم، ووفقا للصحفي الإيطالي، سيتم التوقيع على العقد الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من المحادثات الإيجابية بين ميسي وإدارة سان جيرمان.

وأُسدل الستار على رواية النجم الأفضل بتاريخ كرة القدم ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة بعد سنوات من الأرقام القياسية والألقاب الجماعية والفردية داخل «كامب نو» في ظاهرة رحيل اجتاحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وكان ميسي قد وافق مسبقًا على تخفيض راتبه بنسبة 50 بالمئة لتمديد عقده مع البارسا والبقاء فترة أطول في «كامب نو»، ولحل أزمة ميسي مع برشلونة وفقًا للوضع المالي المتراجع للنادي الكتالوني، فإن الأرجنتيني كان عليه تخفيض 80 أو حتى 90 بالمئة من راتبه كي يمدد تعاقده مع برشلونة؛ لذا حاول رئيس النادي خوان لابورتا إقناع خافيير تيباس رئيس رابطة «الليغا»، بالحصول على استثناء لناديه من أجل تمديد مدة «البرغوث»، لكن الأخير رفض بشكل قاطع بحسب ما ذكرته جريدة «سبورت» الإسبانية.