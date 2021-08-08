أميركا تتصدر والصين وصيف وإنجازات أفريقية فريدة في ختام المشوار الأولمبي بطوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 06:18 مساء
أبطال الولايات المتحدة الأميركية في ألعاب القوى. (إنترنت)

تصدَّرت الولايات المتحدة الأميركية جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو التي اختُتمت فعالياتها، اليوم الأحد، وحصد رياضيو الولايات المتحدة 113 ميدالية بواقع 39 ذهبية و41 فضية و33 برونزية، لتتصدر الولايات المتحدة جدول ترتيب الميداليات للدورة الأولمبية الثالثة على التوالي.

وتصدَّرت العداءة المخضرمة إليسون فيليكس المشهد بالفوز بذهبية سباق 4×400 متر تتابع، وبرونزية أخرى في فئة الفردي لتصبح أكثر الرياضيين الأميركيين تتويجًا بالميداليات في مضمار ألعاب القوى على مر العصور، وفي منافسات السباحة سجَّلت أميركا حضورها بقوة أيضًا من خلال نجمي السباحة الحرة كاليب دريسيل وكاتي ليديكي، رغم سقوط الأخيرة أمام الأسترالية الصاعدة إريارن تيتموس في عدد من سباقات المسافات القصيرة، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وحلت الصين مستضيفة أولمبياد 2022 الشتوي، في المركز الثاني بجدول الميداليات برصيد 88 ميدالية بواقع 38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية، وجاءت اليابان الدولة المضيفة لأولمبياد طوكيو في المركز الثالث بالقائمة بإجمالي 58 ميدالية بواقع 27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية، في حصيلة قياسية على المستوى الوطني، وسجَّلت بريطانيا أنجح مسيرة لها منذ أولمبياد بكين 2008؛ حيث تصدرت قائمة الدول الأوروبية المشاركة بحصدها 22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية.

وحل الفريق الروسي الذي شارك بشكل محايد دون رفع علمه أو عزف نشيده الوطني على منصات التتويج، في المركز الخامس بعشرين ذهبية و28 فضية و23 برونزية، وبإمكان دولة سان مارينو الاحتفال بإنجازها في طوكيو بحصد فضية واحدة وبرونزيتين ببعثة تتألف من خمسة رياضيين.

وعلى الصعيد العربي، جاءت قطر في الصدارة برصيد 2 ميدالية ذهبية وواحدة برونزية، ومصر ثانيًا بواقع 6 ميداليات، ذهبية وفضية و4 برونزيات، بينما جاءت تونس ثالثًا بميدالية ذهبية وأخرى فضية، والمغرب رابعًا بميدالية ذهبية، الأردن خامسًا بفضية وبرونزية، والبحرين والسعودية معًا بميدالية فضية، وأخيرًا الكويت وسورية بميدالية برونزية.

وعلى صعيد أفريقيا، تصدَّرت كينيا المشهد برصيد 4 ميداليات ذهب و4 فضة و2 برونز، ثم أوغندا في المركز الثاني بـ2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، وجنوب أفريقيا ثالثًا بميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية، ومصر رابعًا، وإثيوبيا في المركز الخامس بميدالية ذهبية وأخرى فضية و2 برونزية، ثم تونس، وبعد ذلك المغرب، ونيجيريا في المركز الثامن بميدالية فضية وأخرى برونزية، وناميبيا في المركز التاسع بميدالية فضية، وأخيرًا بتسوانا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا بميدالية برونزية، وحصدت بوركينا فاسو أول ميدالية في تاريخها من خلال هيوز فابريس زانجو نجم الوثب الثلاثي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم
عربى
بالفيديو: الدوري الليبي الاستثنائي بين ركلة ترجيح المليون دولار وتصويبة الاتحاد ...
رياضة محلية
احتفالات «الاتحاد» تخترق ساعات الحظر في ليبيا
رياضة محلية
قيس سعيد يستقبل قرقاش في قصر قرطاج حاملا رسالة من رئيس الإمارات
عربى
مفاجآت مذهلة في قائمة كليمنتي قبل معسكر المنتخب الليبي بتركيا
رياضة محلية
السفارة الأميركية في كابل تناشد رعاياها «سرعة» مغادرة أفغانستان
دولى
أدوات «آبل» الجديدة لمكافحة إباحية الأطفال تحيي الجدل بشأن الخصوصية
اقتصاد
تونس: حزب النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي
عربى
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
«ديكسي فاير» يصبح ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا
دولى
الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
السودان يجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميغاوات كهرباء
عربى
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الكهرباء في ليبيا
كاريكاتير
رسميا.. الاتحاد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لاختيار تصميم المطبخ المناسب