أميركا تتصدر والصين وصيف وإنجازات أفريقية فريدة في ختام المشوار الأولمبي بطوكيو

أبطال الولايات المتحدة الأميركية في ألعاب القوى. (إنترنت)

تصدَّرت الولايات المتحدة الأميركية جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو التي اختُتمت فعالياتها، اليوم الأحد، وحصد رياضيو الولايات المتحدة 113 ميدالية بواقع 39 ذهبية و41 فضية و33 برونزية، لتتصدر الولايات المتحدة جدول ترتيب الميداليات للدورة الأولمبية الثالثة على التوالي.

وتصدَّرت العداءة المخضرمة إليسون فيليكس المشهد بالفوز بذهبية سباق 4×400 متر تتابع، وبرونزية أخرى في فئة الفردي لتصبح أكثر الرياضيين الأميركيين تتويجًا بالميداليات في مضمار ألعاب القوى على مر العصور، وفي منافسات السباحة سجَّلت أميركا حضورها بقوة أيضًا من خلال نجمي السباحة الحرة كاليب دريسيل وكاتي ليديكي، رغم سقوط الأخيرة أمام الأسترالية الصاعدة إريارن تيتموس في عدد من سباقات المسافات القصيرة، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وحلت الصين مستضيفة أولمبياد 2022 الشتوي، في المركز الثاني بجدول الميداليات برصيد 88 ميدالية بواقع 38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية، وجاءت اليابان الدولة المضيفة لأولمبياد طوكيو في المركز الثالث بالقائمة بإجمالي 58 ميدالية بواقع 27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية، في حصيلة قياسية على المستوى الوطني، وسجَّلت بريطانيا أنجح مسيرة لها منذ أولمبياد بكين 2008؛ حيث تصدرت قائمة الدول الأوروبية المشاركة بحصدها 22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية.

وحل الفريق الروسي الذي شارك بشكل محايد دون رفع علمه أو عزف نشيده الوطني على منصات التتويج، في المركز الخامس بعشرين ذهبية و28 فضية و23 برونزية، وبإمكان دولة سان مارينو الاحتفال بإنجازها في طوكيو بحصد فضية واحدة وبرونزيتين ببعثة تتألف من خمسة رياضيين.

وعلى الصعيد العربي، جاءت قطر في الصدارة برصيد 2 ميدالية ذهبية وواحدة برونزية، ومصر ثانيًا بواقع 6 ميداليات، ذهبية وفضية و4 برونزيات، بينما جاءت تونس ثالثًا بميدالية ذهبية وأخرى فضية، والمغرب رابعًا بميدالية ذهبية، الأردن خامسًا بفضية وبرونزية، والبحرين والسعودية معًا بميدالية فضية، وأخيرًا الكويت وسورية بميدالية برونزية.

وعلى صعيد أفريقيا، تصدَّرت كينيا المشهد برصيد 4 ميداليات ذهب و4 فضة و2 برونز، ثم أوغندا في المركز الثاني بـ2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، وجنوب أفريقيا ثالثًا بميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية، ومصر رابعًا، وإثيوبيا في المركز الخامس بميدالية ذهبية وأخرى فضية و2 برونزية، ثم تونس، وبعد ذلك المغرب، ونيجيريا في المركز الثامن بميدالية فضية وأخرى برونزية، وناميبيا في المركز التاسع بميدالية فضية، وأخيرًا بتسوانا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا بميدالية برونزية، وحصدت بوركينا فاسو أول ميدالية في تاريخها من خلال هيوز فابريس زانجو نجم الوثب الثلاثي.