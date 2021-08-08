19 إصابة بـ«كورونا» قبل ساعات من ختام «أولمبياد طوكيو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 12:25 مساء
شرطي ياباني أمام شعار أولمبياد طوكيو 2020. (أ ف ب)

قالت اللجنة المنظمة لـ«أولمبياد طوكيو»، اليوم الأحد، إن 19 رياضيًّا لم يتمكنوا من المشاركة في الألعاب، بعد أن جاءت فحوصهم إيجابية لفيروس «كورونا»، ونُقل ثلاثة أشخاص على صلة بالدورة إلى المستشفى، بسبب العدوى، لكنهم تعافوا، بحسب ما نقلته «رويترز».

سبق وكشفت وزيرة الأولمبياد، اليابانية تامايو ماروكاوا، أن منظمي «أولمبياد طوكيو» اتفقوا على تنظيم الألعاب من دون جماهير في ظل حالة الطوارئ لمواجهة وباء «كورونا».

وقررت حكومة رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، فرض حالة طوارئ متعلقة بمكافحة فيروس «كورونا»، في طوكيو، قبل أسبوعين فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

وأكدت الحكومة أن حالة الطوارئ سيتم تطبيقها، بشكل موقت، خلال دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس الجاري.

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