صربيا تحرز آخر ذهبيات أولمبياد طوكيو

أحرز منتخب صربيا لكرة الماء ذهبية منافسات الرجال، بفوزه 13-10 على اليونان، ليحصد آخر الألقاب الـ339 في دورة ألعاب طوكيو التي تختتم الأحد.
وبعد تأجيلها عاماً كاملاً بسبب تفشي جائحة كورونا، أقيمت الألعاب أخيراً من 23 يوليو الماضي حتى الثامن من أغسطس.
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