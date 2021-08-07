بولندا تمنح تأشيرة إنسانية للعداءة البيلاروسية تسيمانوسكايا

كريستسينا. (إنترنت)

أعلنت بولندا أنها منحت تأشيرة إنسانية للعداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا، وذلك بعد تهديدها بالمغادرة القسرية من اليابان على خلفية انتقادها لاتحاد ألعاب القوى في بلادها، فيما يتواجد زوجها حاليًا في أوكرانيا على خلفية الخلاف بين زوجته وسلطات بيلاروسيا.

يبدو أن أزمة العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا، التي أُجبرت على الانسحاب من أولمبياد طوكيو في طريقها إلى الانفراج، فقد أعلن نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بريداتش أن بلاده منحت تأشيرة إنسانية للعداءة التي تم تهديدها بالمغادرة القسرية لليابان لانتقادها اتحاد بلادها لألعاب القوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكتب بريداتش على «تويتر»: «تسيمانوسكايا على اتصال مباشر بالفعل مع الدبلوماسيين البولنديين في طوكيو، وقد حصلت على تأشيرة إنسانية، وستفعل بولندا كل ما هو ضروري لمساعدتها على مواصلة مسيرتها الرياضية».

وكان أرسيني زدانيفيتش، زوج تسيمانوسكايا، أكد في وقت سابق، الإثنين الماضي، أن الأخيرة ترغب في الذهاب إلى بولندا، وقال في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية: «الخطة في الوقت الحالي هي أنها على الأرجح ستذهب إلى بولندا».

وأوضح أنه غادر بيلاروسيا إلى أوكرانيا، بسبب الخلاف بين زوجته والسلطات البيلاروسية، وقال: «أعتقد أننا في بيلاروسيا لن نكون بأمان، أنا في الأراضي الأوكرانية، وأخطط للقاء زوجتي».

لكن زدانيفيتش أشار إلى أنه لا يعرف مكان زوجته في الوقت الحالي، خصوصًا ما إذا كانت في السفارة البولندية في طوكيو، كما أعلنت وسائل إعلام عدة وجمعية رياضية على صلة بالمعارضة البيلاروسية، وقال: «كنا على اتصال، لكن لا يمكن الوصول إليها حاليًا».