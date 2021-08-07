بولندا تمنح تأشيرة إنسانية للعداءة البيلاروسية تسيمانوسكايا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 05:09 مساء
كريستسينا. (إنترنت)

أعلنت بولندا أنها منحت تأشيرة إنسانية للعداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا، وذلك بعد تهديدها بالمغادرة القسرية من اليابان على خلفية انتقادها لاتحاد ألعاب القوى في بلادها، فيما يتواجد زوجها حاليًا في أوكرانيا على خلفية الخلاف بين زوجته وسلطات بيلاروسيا.

يبدو أن أزمة العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا، التي أُجبرت على الانسحاب من أولمبياد طوكيو في طريقها إلى الانفراج، فقد أعلن نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بريداتش أن بلاده منحت تأشيرة إنسانية للعداءة التي تم تهديدها بالمغادرة القسرية لليابان لانتقادها اتحاد بلادها لألعاب القوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكتب بريداتش على «تويتر»: «تسيمانوسكايا على اتصال مباشر بالفعل مع الدبلوماسيين البولنديين في طوكيو، وقد حصلت على تأشيرة إنسانية، وستفعل بولندا كل ما هو ضروري لمساعدتها على مواصلة مسيرتها الرياضية».

وكان أرسيني زدانيفيتش، زوج تسيمانوسكايا، أكد في وقت سابق، الإثنين الماضي، أن الأخيرة ترغب في الذهاب إلى بولندا، وقال في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية: «الخطة في الوقت الحالي هي أنها على الأرجح ستذهب إلى بولندا».

وأوضح أنه غادر بيلاروسيا إلى أوكرانيا، بسبب الخلاف بين زوجته والسلطات البيلاروسية، وقال: «أعتقد أننا في بيلاروسيا لن نكون بأمان، أنا في الأراضي الأوكرانية، وأخطط للقاء زوجتي».

لكن زدانيفيتش أشار إلى أنه لا يعرف مكان زوجته في الوقت الحالي، خصوصًا ما إذا كانت في السفارة البولندية في طوكيو، كما أعلنت وسائل إعلام عدة وجمعية رياضية على صلة بالمعارضة البيلاروسية، وقال: «كنا على اتصال، لكن لا يمكن الوصول إليها حاليًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
«ديكسي فاير» يصبح ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا
دولى
الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
السودان يجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميغاوات كهرباء
عربى
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
رسميا.. الاتحاد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد
رياضة محلية
بالفيديو.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الليبي الممتاز على حساب الأهلي طرابلس
رياضة محلية
%50 من الأميركيين باتوا ملقحين بالكامل
دولى
انتهت المباراة «الاتحاد 6 - 5 الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.. بث...
رياضة محلية
أرقام قياسية في المشوار الأسطوري للساحر ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «ضباب الخلافات» يحجب مصير الميزانية وقانون الانتخاب
ليبيا
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء...
ليبيا
انطلاقا من فزان والحدود الجنوبية.. الداخلية الإيطالية تطور مشروعين لمنع تدفقات ...
ليبيا
توقيف جزائري في إسبانيا يشتبه في إرساله مقاتلين إلى جماعات إرهابية بليبيا
ليبيا
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: منطقة المتوسط ستشهد موجات حر غير مسبوقة