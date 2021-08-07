يد الديوك الفرنسية تنال الذهب وتثأر من الدنمارك في طوكيو

مباراة منتخب فرنسا والدنمارك في كرة اليد. (إنترنت)

تٌوجت فرنسا بالميدالية الذهبية الثالثة لها في الأولمبياد لمنافسات كرة اليد، بعد الفوز على الدنمارك في نهائي أولمبياد طوكيو بنتيجة (25-23)، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة (14-10).

وتعد هذه الميدالية، هي الخامسة لفرنسا في مشاركاتها بالأولمبياد، حيث حققت الذهبية 3 مرات في بكين 2008، ولندن 2012، واليوم كانت الثالث في طوكيو 2020، والفضية في ريو دي جانيرو 2016، والبرونزية كانت في برشلونة 1992.

وشهد الشوط الثاني إثارة في أحداثه، بعد أن وسع منتخب فرنسا الفارق إلى 6 أهداف، ثم عاد منتخب الدنمارك وقلل الفارق إلى هدف واحد، لكن لاعبي المنتخب الدنماركي لم ينجحوا بقيادة هانسن في إدراك التعادل.

وأتيحت فرصة للدنمارك أبطال العالم في إدراك التعادل لكن هانسن أهدر الرمية الجزائية، بعد تصدي من يان جينتي حارس فرنسا، ليحافظ لبلاده على التقدم، وشهدت آخر 30 ثانية من اللقاء، عندما كان الفارق بهدف لفرنسا، محاولات من الدنمارك لإدراك التعادل لكن الدفاع الفرنسي نجح في التصدي للكرة وترجمتها إلى هدف آخر، ليفوز المنتخب الفرنسي بالمباراة بفارق هدفين.

وبذلك تثأر فرنسا من خسارتها أمام الدنمارك في أولمبياد ريو دي جانيرو بعد خسارتها في المباراة النهائية آنذاك بنتيجة (26-28)، كما تحقق فرنسا الذهبية الثالثة لها في منافسات كرة اليد بالأولمبياد، لتنفرد بالأكثر تتويجًا بالذهب في منافسات كرة اليد، تاركة الدنمارك في المركز الثاني والميدالية الفضية.

بينما توجت إسبانيا بالبرونزية الرابعة لها في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد، بعد الفوز على مصر بنتيجة (33-31)، بينما أنهى المنتخب المصري الأولمبياد في المركز الرابع.