سيدات أميركا يحرزن ذهبية تتابع 4× 400 وميدالية 11 لفيليكس

سيدات الولايات المتحدة الأميركية. (إنترنت)

أحرزت سيدات الولايات المتحدة الأميركية ذهبية التتابع 4 مرات 400 متر للمرة السابعة تواليًا في الألعاب الأولمبية، بعد فوزهن السهل والصريح في دورة طوكيو، اليوم السبت، فيما خطفت بولندا فضية تاريخية وحلت جامايكا ثالثة.

وضم الفريق الأميركي أليسون فيليكس التي رفعت عدد ميدالياتها الأولمبية إلى 11، إضافة إلى سيدني ماكلافلين المتوجة بسباق 400 متر حواجز في طوكيو ووصيفتها دليلة محمد، وأنهت السباق بزمن 3:16.85 دقيقة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

يأتي فوز الفريق الأميركي أمام بولندا (3:20.53 دقيقة) التي صعدت للمرة الأولى في تاريخها في هذا السباق على المنصة، فيما حلت جامايكا وصيفة آخر ثلاث نسخات ثالثة (3:21.24 دقيقة).