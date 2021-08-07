طارق حامدي يمنح السعودية ثاني فضية في تاريخها

طارق حامدي. (إنترنت)

منح لاعب الكاراتيه طارق حامدي بلاده السعودية ثاني فضية في تاريخها في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد حلوله ثانيًا في وزن +75 كلغ، اليوم السبت، في طوكيو.

وخسر حامدي المباراة النهائية أمام الإيراني سجاد كنج زادة بعد ارتكابه خطأً فنيًا «هانسوكو» عندما كان متقدمًا على خصمه 4-1، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وهذه ثاني فضية للسعودية في تاريخها بعد العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز في ألعاب سيدني 2000.

أحرزت السعودية طوال تاريخها الأولمبي من قبل 3 ميداليات فقط، فبجانب الفضية التي حصل عليها هادي صوعان في أولمبياد سيدني 2000، اقتنصت ميداليتين أخريين برونزيتين.