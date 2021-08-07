السعودي حامدي يحرز أول ميدالية في طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 01:56 مساء
السعودي طارق حامدي. (إنترنت - أرشيفية)

ضمن السعودي طارق حامدي أول ميدالية لبلاده في أولمبياد طوكيو الصيفي الذي يختتم، غدًا الأحد، بعد تأهله السبت إلى نصف نهائي وزن +75 كلغ في رياضة الكاراتيه.

وحقَّق حامدي (23 عامًا) فوزين وتعادلًا وخسارة في دور المجموعتين ليضمن على الأقل أحد المركزين الأولين في مجموعته، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبحال فوزه في نصف النهائي يلعب على الذهبية أو الفضية، وينال البرونزية في حال الخسارة.

أحرزت السعودية طوال تاريخها الأولمبي من قبل 3 ميداليات فقط، فبجانب الفضية التي حصل عليها هادي صوعان في أولمبياد سيدني 2000، اقتنصت ميداليتين أخريين برونزيتين. 

 

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