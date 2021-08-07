الجندي يخطف لمصر أول فضية في طوكيو بعد 5 برونزيات

أحمد الجندى. (إنترنت)

زارت البعثة المصرية الميدالية الفضية لأول مرة في أولمبياد طوكيو، اليوم السبت، عبر تتويج أحمد الجندى، لاعب المنتخب الوطني المصري للخماسي الحديث بها، خلال منافسات البطولة المقامة في اليابان وينتظر ختامها غدًا الأحد.

وضمن المصري أحمد أسامة الجندي أول ميدالية فضية، بعد حلوله وصيفًا؛ حيث سجل 1482 نقطة، بفارق خمس نقاط عن البريطاني جوزف تشونغ 1477، فيما حلّ الكوري الجنوبي وونغتاي جون ثالثا 1470.

كان الجندي حصد من قبل برونزية العالم للكبار للخماسي الحديث، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ليخطف لبلاده ميدالية فضية هي الأولى من نوعها، بعد أن حصدت مصر من قبل خمس ميداليات برونزية.

الميداليات الخمسة جاءت عبر أبطالها سيف عيسى في وزن أقل من 80 كغ، وهداية ملاك في وزن أقل من 67 كغ في التايكواندو، ومحمد إبراهيم السيد «كيشو» في المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 67 كغ، وجيانا لطفي في الكاراتيه لوزن أقل من 61 كلغ، وأخيرًا لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبدالعزيز التي ضمنت ميدالية خامسة لمصر، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن +63 كلغ.