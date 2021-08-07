أولمبياد طوكيو: المصرية فريال أشرف تضمن ميدالية الكاراتيه

لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف عبدالعزيز. (أرشيفية: الإنترنت)

ضمنت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف عبدالعزيز ميدالية خامسة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن +63 كلغ، السبت.

وحقَّقت أشرف (22 عامًا) فوزين وتعادلًا وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي غونغ 4-صفر ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباس علي 6-3 قبل أن تخسر 7-9. ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي العام 2019، تُوجّت فريال أشرف، بذهبية منافسات وزن 68 كغم ببطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا التي أُقيمت بسانتياغو في تشيلي.

